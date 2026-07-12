左膝の違和感で先発登板は回避も「1番・DH」で出場

【MLB】Dバックス 9ー3 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が放った驚愕の一発が話題となっている。10日（日本時間11日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。初回に先頭打者本塁打を放った。内角低めのボール球を逆方向へ運んだ打撃に、ファンは「やばすぎだろ」「感覚バグってきたけど冷静に考えて意味不明」と混乱気味の様子だった。

衝撃アーチは初回の第1打席で生まれた。大谷は相手投手が投じた3球目のフォーシームを強振。内角低めに外れるボール球だったが、力強い流し打ちで左中間席に打球を運んだ。打球速度104.6マイル（約168.3キロ）、飛距離381フィート（約116.1メートル）、角度29度の一発は、通算32本目の先頭打者アーチとなった。

大谷はこの日、先発登板が予定されていたが、左膝の違和感のため登板を回避。出場が決まっていたオールスターゲームの辞退も発表された。緊急事態とともに始まった一戦だったが、日米通算350本塁打に王手をかける豪快弾。その超人的な打撃技術でファンを魅了した。

ボール球を本塁打にする離れ業に、ファンからは驚きの声が殺到。SNS上には「よく分からん」「変態ホームラン」「インローのボール球を左中間に運ぶところが本物やわ」「なんでこの内角のボール球がレフトスタンドに届くのよ」といったコメントが寄せられた。左膝に違和感があるなかで披露した“悪球打ち”にファンも驚くしかなかったようだ。（Full-Count編集部）