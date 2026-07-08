「パズドラ」運営 ガンホー、元本部長の逮捕認め謝罪 架空発注で会社資金3億4600万円流用
架空の業務を発注し、スマートフォン向けゲーム「パズル＆ドラゴンズ」を手がける「ガンホー・オンライン・エンターテイメント」（東京都）に約4千万円の損害を与えたとして、警視庁丸の内署は8日、背任の疑いで、同社元システム本部長の菊池貴則容疑者（48）＝東京都葛飾区＝を逮捕した。同社は公式サイトを通じ謝罪した。
丸の内署によると、容疑者は本部長だった当時、インターネットで仕事を依頼したり受注したりする「クラウドソーシング」のサイトに別名で登録。ゲームの不具合を検出する架空業務を自身に発注して、会社資金を得ていたとみられる。逮捕容疑は2022年1〜12月、架空の業務をオンライン上で発注し、12回にわたって計約4千万円を容疑者名義の口座に振り込ませ、同社に損害を与えた疑い。
ガンホーは25年8月、架空業務の発注などにより、容疑者が計約3億4600万円に上る資金流出に関与したと公表。同7月に懲戒解雇していた。
同社は「当社の元従業員の逮捕について」とするお知らせを公表。「当該元従業員が、過去数年にわたり、架空の業務発注を介し、会社資を流用するなどの不正行為に及んでいたことを受け、当社は、初動調査の結果判明直後から捜査機関との間で告訴受理に向けた具体的協議を進めており、2025年10月3日付で告訴が受理されましたが、捜査機関による捜査活動への支障を考慮し、公表を差し控えておりました」とこれまでの経緯を明かし「株主・投資家の皆様、取引先をはじめ関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしており、改めまして深 くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「社は、これまでと同様、事態の全容解明に向け、捜査機関による捜査活動に全面的に協力してまいります」とし、「当社は、社内におけるコンプライアンス教育・研修の拡充、外部業者との取引発注・支払承認稟議プロセスにおける内部統制の改善、内部監査によるモニタリングの強化を内容とする再発防止策の実施を引き続き徹底してまいります」と再発防止を誓った。