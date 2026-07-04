【本日放送】『THE MUSIC DAY 2026』タイムテーブル M！LKにキンプリも、総勢65組が盛り上げる
本日13時30分から日本テレビ系にて放送する音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』のタイムテーブルが発表された。
【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！ 第1弾出演アーティスト
13時30分から総勢65組のアーティストが9時間半のLIVEを届ける『THE MUSIC DAY 2026』。総合司会は櫻井翔が務める。
タイムテーブルは以下の通り。
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性あり
【13時台】
●M！LK ●ROIROM
昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART1
●キマグレン ●CANDY TUNE ●バブルガム･ブラザーズ
【14時台】
●INI ●AND2BLE ●かりゆし58
●KiiiKiii ●kurayamisaka ●THE RAMPAGE
●島谷ひとみ ●日向坂46 ●FANTASTICS ●MAZZEL
【15時台】
●アイナ・ジ・エンド ●家入レオ ●キタニタツヤ
●FUNKY MONKEY BΛBY’S ●マルシィ
教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子
【16時台】
●＆TEAM ●SUPER BEAVER ●TREASURE
●なにわ男子 ●LINDBERG
【17時台】
●＝LOVE ●小室哲哉✕NCT WISH ●超特急
●TWS ●中島健人 ●Number_i ●松本伊代✕CUTIE STREET
教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子
【18時台】
●IVE ●Do As Infinity ●NEWS
●平原綾香 ●Le Couple 藤田恵美
昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART2
●B.B.クィーンズ ●AiScReam ●THE RAMPAGE✕FANTASTICS
※19時以降はこちら！
19時台以降のタイムテーブル
【19時台】
●あいみょん ●大泉 洋 ●King ＆ Prince
●島袋寛子 ●SixTONES ●NiziU
シャッフルメドレー PART1
●NEWS ●timelesz ●中島健人 ●King ＆ Prince
●SixTONES ●Snow Man ●なにわ男子 ●Travis Japan
りくりゅうペア✕櫻井翔対談企画
●三浦璃来 ●木原龍一 ●櫻井翔
【20時台】
●あいみょん ●海援隊 ●亀梨和也 ●timelesz
●Travis Japan ●BE:FIRST ●ブルーノ･マーズ
「ディズニー・オン・アイス」SP企画
●宮舘涼太（Snow Man）✕山崎育三郎 ●長屋晴子（緑黄色社会）
●RIKU（NiziU）✕MIIHI（NiziU） ●氷上ナビゲーター：坂本花織
シャッフルメドレー PART2
●NEWS ●timelesz ●King ＆ Prince ●SixTONES
●Snow Man ●なにわ男子 ●Travis Japan
【21時台】
●大塚 愛 ●SixTONES ●Snow Man ●緑黄色社会
渡辺直美×HANA in NY
●渡辺直美 ●HANA
歌おう！平成リバイバルソング
●BONNIE PINK
●けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）✕八木勇征（FANTASTICS）
●福原遥 ●酒井法子
●BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
【22時台】
●Snow Man ●福山雅治 ●山下智久
＜シャッフルメドレー タイムテーブル＞
※放送時間は、変更の可能性あり
シャッフルメドレー PART1
【午後7時台】
♪「ジェットコースター・ロマンス」
高橋海人（King ＆ Prince）※「高」は「はしごだか」が正式表記
森本慎太郎（SixTONES）
♪「BANG！ BANG！ バカンス！」
小山慶一郎（NEWS）
深澤辰哉（Snow Man）
西畑大吾（なにわ男子）
原嘉孝（timelesz）
♪「SHE！ HER！ HER！」
渡辺翔太（Snow Man）
大西流星（なにわ男子）
宮近海斗（Travis Japan）
寺西拓人（timelesz）
♪「stripe blue」
京本大我（SixTONES）
佐久間大介（Snow Man）
大橋和也（なにわ男子）
♪「Ho！ サマー」
増田貴久（NEWS）
中島健人
♪「カンパイ！！」
田中樹（SixTONES）
宮舘涼太（Snow Man）
長尾謙杜（なにわ男子）
中村海人（Travis Japan）
橋本将生（timelesz）
シャッフルメドレー PART2
【午後8時台】
♪「夏のかけら」
松島聡（timelesz）
松田元太（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）
♪「太陽がいっぱい」
阿部亮平（Snow Man）
藤原丈一郎（なにわ男子）
川島如恵留（Travis Japan）
篠塚大輝（timelesz）
♪「ウィークエンダー」
佐藤勝利（timelesz）
永瀬廉（King ＆ Prince）
ラウール（Snow Man）
道枝駿佑（なにわ男子）
♪「哀愁でいと (NEW YORK CITY NIGHTS)」
松村北斗（SixTONES）
七五三掛龍也（Travis Japan）
♪「罪と夏」
高地優吾（SixTONES）※「高」は「はしごだか」が正式表記
向井康二（Snow Man）
高橋恭平（なにわ男子）
吉澤閑也（Travis Japan）
猪俣周杜（timelesz）
♪「ハダシの未来」
加藤シゲアキ（NEWS）
菊池風磨（timelesz）
ジェシー（SixTONES）
岩本照（Snow Man）
【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！ 第1弾出演アーティスト
13時30分から総勢65組のアーティストが9時間半のLIVEを届ける『THE MUSIC DAY 2026』。総合司会は櫻井翔が務める。
タイムテーブルは以下の通り。
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性あり
●M！LK ●ROIROM
昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART1
●キマグレン ●CANDY TUNE ●バブルガム･ブラザーズ
【14時台】
●INI ●AND2BLE ●かりゆし58
●KiiiKiii ●kurayamisaka ●THE RAMPAGE
●島谷ひとみ ●日向坂46 ●FANTASTICS ●MAZZEL
【15時台】
●アイナ・ジ・エンド ●家入レオ ●キタニタツヤ
●FUNKY MONKEY BΛBY’S ●マルシィ
教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子
【16時台】
●＆TEAM ●SUPER BEAVER ●TREASURE
●なにわ男子 ●LINDBERG
【17時台】
●＝LOVE ●小室哲哉✕NCT WISH ●超特急
●TWS ●中島健人 ●Number_i ●松本伊代✕CUTIE STREET
教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子
【18時台】
●IVE ●Do As Infinity ●NEWS
●平原綾香 ●Le Couple 藤田恵美
昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART2
●B.B.クィーンズ ●AiScReam ●THE RAMPAGE✕FANTASTICS
※19時以降はこちら！
19時台以降のタイムテーブル
【19時台】
●あいみょん ●大泉 洋 ●King ＆ Prince
●島袋寛子 ●SixTONES ●NiziU
シャッフルメドレー PART1
●NEWS ●timelesz ●中島健人 ●King ＆ Prince
●SixTONES ●Snow Man ●なにわ男子 ●Travis Japan
りくりゅうペア✕櫻井翔対談企画
●三浦璃来 ●木原龍一 ●櫻井翔
【20時台】
●あいみょん ●海援隊 ●亀梨和也 ●timelesz
●Travis Japan ●BE:FIRST ●ブルーノ･マーズ
「ディズニー・オン・アイス」SP企画
●宮舘涼太（Snow Man）✕山崎育三郎 ●長屋晴子（緑黄色社会）
●RIKU（NiziU）✕MIIHI（NiziU） ●氷上ナビゲーター：坂本花織
シャッフルメドレー PART2
●NEWS ●timelesz ●King ＆ Prince ●SixTONES
●Snow Man ●なにわ男子 ●Travis Japan
【21時台】
●大塚 愛 ●SixTONES ●Snow Man ●緑黄色社会
渡辺直美×HANA in NY
●渡辺直美 ●HANA
歌おう！平成リバイバルソング
●BONNIE PINK
●けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）✕八木勇征（FANTASTICS）
●福原遥 ●酒井法子
●BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
【22時台】
●Snow Man ●福山雅治 ●山下智久
＜シャッフルメドレー タイムテーブル＞
※放送時間は、変更の可能性あり
シャッフルメドレー PART1
【午後7時台】
♪「ジェットコースター・ロマンス」
高橋海人（King ＆ Prince）※「高」は「はしごだか」が正式表記
森本慎太郎（SixTONES）
♪「BANG！ BANG！ バカンス！」
小山慶一郎（NEWS）
深澤辰哉（Snow Man）
西畑大吾（なにわ男子）
原嘉孝（timelesz）
♪「SHE！ HER！ HER！」
渡辺翔太（Snow Man）
大西流星（なにわ男子）
宮近海斗（Travis Japan）
寺西拓人（timelesz）
♪「stripe blue」
京本大我（SixTONES）
佐久間大介（Snow Man）
大橋和也（なにわ男子）
♪「Ho！ サマー」
増田貴久（NEWS）
中島健人
♪「カンパイ！！」
田中樹（SixTONES）
宮舘涼太（Snow Man）
長尾謙杜（なにわ男子）
中村海人（Travis Japan）
橋本将生（timelesz）
シャッフルメドレー PART2
【午後8時台】
♪「夏のかけら」
松島聡（timelesz）
松田元太（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）
♪「太陽がいっぱい」
阿部亮平（Snow Man）
藤原丈一郎（なにわ男子）
川島如恵留（Travis Japan）
篠塚大輝（timelesz）
♪「ウィークエンダー」
佐藤勝利（timelesz）
永瀬廉（King ＆ Prince）
ラウール（Snow Man）
道枝駿佑（なにわ男子）
♪「哀愁でいと (NEW YORK CITY NIGHTS)」
松村北斗（SixTONES）
七五三掛龍也（Travis Japan）
♪「罪と夏」
高地優吾（SixTONES）※「高」は「はしごだか」が正式表記
向井康二（Snow Man）
高橋恭平（なにわ男子）
吉澤閑也（Travis Japan）
猪俣周杜（timelesz）
♪「ハダシの未来」
加藤シゲアキ（NEWS）
菊池風磨（timelesz）
ジェシー（SixTONES）
岩本照（Snow Man）