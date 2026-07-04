『THE MUSIC DAY 2026』特別ビジュアル

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　本日13時30分から日本テレビ系にて放送する音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』のタイムテーブルが発表された。

【写真】M！LK、SUPER BEAVER、なにわ男子、BE：FIRSTも！　第1弾出演アーティスト

　13時30分から総勢65組のアーティストが9時間半のLIVEを届ける『THE MUSIC DAY 2026』。総合司会は櫻井翔が務める。

　タイムテーブルは以下の通り。

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性あり

【13時台】
●M！LK　●ROIROM

昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー　PART1
●キマグレン　●CANDY TUNE　●バブルガム･ブラザーズ

【14時台】
●INI　●AND2BLE　●かりゆし58
●KiiiKiii　●kurayamisaka　●THE RAMPAGE
●島谷ひとみ　●日向坂46　●FANTASTICS　●MAZZEL

【15時台】
●アイナ・ジ・エンド　●家入レオ　●キタニタツヤ
●FUNKY MONKEY BΛBY’S　●マルシィ

教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子

【16時台】
●＆TEAM　●SUPER BEAVER　●TREASURE
●なにわ男子　●LINDBERG

【17時台】
●＝LOVE　●小室哲哉✕NCT WISH　●超特急
●TWS　●中島健人　●Number_i　●松本伊代✕CUTIE STREET

教えてちさ子先生！「音楽人生相談」
●高嶋ちさ子

【18時台】
●IVE　●Do As Infinity　●NEWS
●平原綾香　●Le Couple 藤田恵美

昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー　PART2
●B.B.クィーンズ　●AiScReam　●THE RAMPAGE✕FANTASTICS

※19時以降はこちら！

19時台以降のタイムテーブル

【19時台】
●あいみょん　●大泉 洋　●King ＆ Prince
●島袋寛子　●SixTONES　●NiziU

シャッフルメドレー　PART1
●NEWS　●timelesz　●中島健人　●King ＆ Prince
●SixTONES　●Snow Man　●なにわ男子　●Travis Japan

りくりゅうペア✕櫻井翔対談企画
●三浦璃来　●木原龍一　●櫻井翔

【20時台】
●あいみょん　●海援隊　●亀梨和也　●timelesz
●Travis Japan　●BE:FIRST　●ブルーノ･マーズ

「ディズニー・オン・アイス」SP企画
●宮舘涼太（Snow Man）✕山崎育三郎　●長屋晴子（緑黄色社会）
●RIKU（NiziU）✕MIIHI（NiziU）　●氷上ナビゲーター：坂本花織

シャッフルメドレー　PART2
●NEWS　●timelesz　●King ＆ Prince　●SixTONES
●Snow Man　●なにわ男子　●Travis Japan

【21時台】
●大塚 愛　●SixTONES　●Snow Man　●緑黄色社会

渡辺直美×HANA in NY
●渡辺直美　●HANA

歌おう！平成リバイバルソング
●BONNIE PINK
●けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）✕八木勇征（FANTASTICS）
●福原遥　●酒井法子
●BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）

【22時台】
●Snow Man　●福山雅治　●山下智久

＜シャッフルメドレー タイムテーブル＞

※放送時間は、変更の可能性あり

シャッフルメドレー　PART1

【午後7時台】
♪「ジェットコースター・ロマンス」
高橋海人（King ＆ Prince）※「高」は「はしごだか」が正式表記
森本慎太郎（SixTONES）

♪「BANG！ BANG！ バカンス！」
小山慶一郎（NEWS）
深澤辰哉（Snow Man）
西畑大吾（なにわ男子）
原嘉孝（timelesz）

♪「SHE！ HER！ HER！」
渡辺翔太（Snow Man）
大西流星（なにわ男子）
宮近海斗（Travis Japan）
寺西拓人（timelesz）

♪「stripe blue」
京本大我（SixTONES）
佐久間大介（Snow Man）
大橋和也（なにわ男子）

♪「Ho！ サマー」
増田貴久（NEWS）
中島健人

♪「カンパイ！！」
田中樹（SixTONES）
宮舘涼太（Snow Man）
長尾謙杜（なにわ男子）
中村海人（Travis Japan）
橋本将生（timelesz）

シャッフルメドレー　PART2

【午後8時台】

♪「夏のかけら」
松島聡（timelesz）
松田元太（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）

♪「太陽がいっぱい」
阿部亮平（Snow Man）
藤原丈一郎（なにわ男子）
川島如恵留（Travis Japan）
篠塚大輝（timelesz）

♪「ウィークエンダー」
佐藤勝利（timelesz）
永瀬廉（King ＆ Prince）
ラウール（Snow Man）
道枝駿佑（なにわ男子）

♪「哀愁でいと (NEW YORK CITY NIGHTS)」
松村北斗（SixTONES）
七五三掛龍也（Travis Japan）

♪「罪と夏」
高地優吾（SixTONES）※「高」は「はしごだか」が正式表記
向井康二（Snow Man）
高橋恭平（なにわ男子）
吉澤閑也（Travis Japan）
猪俣周杜（timelesz）

♪「ハダシの未来」
加藤シゲアキ（NEWS）
菊池風磨（timelesz）
ジェシー（SixTONES）
岩本照（Snow Man）