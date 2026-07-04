サッカーワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は3日（日本時間4日）、決勝トーナメント1回戦のオーストラリア（豪州）―エジプト戦が行われ、1-1でPK戦へ突入。エジプトが4-2で勝利した。オーストラリアの敗退で、アジア勢は全滅。日本を含め、ベスト16に1チームも残れなかった。史上初のベスト16に進んだエジプトは次戦、アルゼンチン―カーボベルデの勝者と戦う。

前半13分、エジプトはエマム・アシュールがクロスに頭で合わせて先制。オーストラリアはエジプトを上回るシュート数を記録しながらゴールをこじ開けられず前半を終えた。それでも後半10分、FKをゴール前に蹴りこむと、エジプトのオウンゴールで同点に追いついた。

オーストラリアは終盤にピンチを迎えるも、GKパトリック・ビーチのビッグセーブが飛び出すなど得点を許さず。試合はそのまま延長戦でも決着がつかなかった。オーストラリアは延長後半の終盤にGKをビーチから経験豊富な34歳マシュー・ライアンに交代。PK戦に臨んだ。

1人目、オーストラリアはハリー・サウターが右上を狙うも枠を外して失敗。4人目の18歳ルーカス・ヘリントンもクロスバーに当てて決められなかった。エジプトは4人連続で成功を重ね、史上初のベスト16に進んだ。

出場チームが48に増えた今大会、アジアからは9チームが出場。韓国、ヨルダン、イラク、サウジアラビア、カタール、イラン、ウズベキスタンはグループリーグで敗退し、決勝トーナメントに進出したのは日本とオーストラリアのみだった。

F組を1勝2分けの2位で突破した日本は1回戦でブラジルと対戦。前半に佐野海舟が先制ゴールをあげるも、後半に逆転を許し1-2で敗れた。これまで決勝トーナメントで白星をあげたことはなく、今大会も壁を打ち破れなかった。

オーストラリアは開催国の米国、パラグアイ、トルコと同組のグループDを1勝1敗1分けの2位で突破。こちらも初めての決勝トーナメントでの勝利を目指したが、快挙はお預けになった。

■今大会のアジア勢の結果

日本＝決勝T1回戦敗退（対ブラジル 1-2、GL1勝2分けの2位）

豪州＝決勝T1回戦敗退（対エジプト PK2-4、GL1勝1敗1分けの2位）

韓国＝グループリーグ3位で敗退（1勝2敗）

カタール＝グループリーグ4位で敗退（1分け2敗）

イラン＝グループリーグ3位で敗退（3分け）

サウジアラビア＝グループリーグ4位で敗退（2分け1敗）

イラク＝グループリーグ4位で敗退（3敗）

ヨルダン＝グループリーグ4位で敗退（3敗）

ウズベキスタン＝グループリーグ4位で敗退（3敗）

通算＝3勝17敗9分け



（THE ANSWER編集部）