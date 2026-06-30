収納事業とコンテナ建築を大阪で紹介！ ランドピア「フランチャイズ・ショー大阪」

記事ポイント ランドピアがフランチャイズ・ショー大阪出展スペースプラスの屋外・屋内トランク説明コンテナプラスのコンテナ建築事業説明 ランドピアがフランチャイズ・ショー大阪出展スペースプラスの屋外・屋内トランク説明コンテナプラスのコンテナ建築事業説明

ランドピアが、2026年7月2日(木)から3日(金)までインテックス大阪で開催される「フランチャイズ・ショー大阪」に出展します。

ブースでは、トランクルーム事業「スペースプラス(R)」とコンテナ建築事業「コンテナプラス(R)」に関する事業説明を実施予定です。

屋外型コンテナトランク、屋内型トランクルーム、コンテナ建築が同じ展示場所にそろう出展です。

ランドピア「フランチャイズ・ショー大阪」

日時：2026年7月2日(木)〜3日(金) 10:00-16:30会場：インテックス大阪展示場所：FC094出展内容：「トランクルームのスペースプラス(R)」「コンテナ建築 コンテナプラス(R)」に関する事業説明

「フランチャイズ・ショー大阪」では、ランドピアの主力事業の一つであるトランクルーム事業から、屋外型コンテナトランクと屋内型トランクルームが出展されます。

さらに、コンテナ建築事業も出展内容に含まれ、オフィスや店舗など幅広い用途に対応が可能なコンテナ建築について説明されます。

「フランチャイズ・ショー」は、フードサービス業、小売業、サービス業のフランチャイズ本部による加盟店募集や、自社製品・サービスの販売店、代理店、特約店、業務提携先などのビジネスパートナー募集、コンサルティングなど関連事業が出展するショーです。

屋外型コンテナトランクを展開する「スペースプラス(R)」

ブランド名：スペースプラス(Space Plus)(R)事業開始：2003年展開地域：全国41都道府県店舗数：562店舗(2026年5月時点)セルフストレージ内訳：屋外型9割、屋内型1割

ランドピアでは、「スペースプラス(Space Plus)(R)」のブランド名のもと、セルフストレージ事業を展開しています。

コンテナトランク(屋外型)およびトランクルーム(屋内型)の管理・運営、「スペースプラス」のフランチャイズ展開を行っています。

屋外型のコンテナトランクは、土地を所有しているオーナーだけでなく、土地を所有していない投資層にも始めやすいビジネスです。

コンテナトランクは、アパート・マンション投資よりも比較的少ない投資額で開業することが可能です。

開業後の管理もランドピアで受託するため、手間要らずで高利回りが見込めるケースも多くあります。

空きテナント対策として設置できる屋内型トランクルーム

屋内型のトランクルームは、ビルを所有しているオーナー向けの事業です。

空きテナント対策としてトランクルームを設置することで、安定した収入を得ることが可能です。

収納サービスは、レンタル収納、コンテナ収納、トランクルームなどの需要が拡大しています。

とくに、コロナ禍以降のテレワークの拡大やオフィスの縮小といったライフスタイルの変化に伴い、書類や備品等の収納場所としてニーズが高まっています。

オフィスや店舗などに対応する「コンテナプラス(R)」

ブランド名：コンテナプラス(CONTAINER PLUS)(R)用途：オフィス、店舗などモデルルーム：ランドピアの名古屋営業所コンテナオフィス：2025年1月に兵庫県尼崎市で新築のコンテナオフィスがオープン

「コンテナ建築」は、オフィスや店舗など幅広い用途に対応が可能です。

ランドピアの名古屋営業所は、コンテナ建築の可能性を切り開くモデルルームとして建設されました。

「コンテナプラス(CONTAINER PLUS)(R)」は、短工期など規格化のメリットと、建築空間としての高い品質・性能の両立を目指してシステム化を図ったコンテナ建築の新ブランドです。

土地やビルの活用方法に合わせて、屋外型・屋内型の収納事業を見比べられる出展です。

収納需要の広がりやオフィス縮小といった背景も踏まえ、空きスペースを収益化する選択肢として事業内容を捉えられます。

コンテナ建築は、短工期などの規格化メリットと建築空間としての品質を両立させる方向性が示されています。

ランドピア「フランチャイズ・ショー大阪」の紹介でした。

よくある質問

Q. ランドピアは「フランチャイズ・ショー大阪」にいつ出展しますか？

A. ランドピアは、2026年7月2日(木)から3日(金)までインテックス大阪で開催される「フランチャイズ・ショー大阪」に出展します。

時間は10:00-16:30です。

Q. ランドピアのブースで扱う事業は何ですか？

A. 展示場所FC094で、「トランクルームのスペースプラス(R)」と「コンテナ建築 コンテナプラス(R)」に関する事業説明が行われます。

Q. 「スペースプラス(R)」ではどの事業を展開していますか？

A. 「スペースプラス(R)」では、コンテナトランク(屋外型)およびトランクルーム(屋内型)の管理・運営、「スペースプラス」のフランチャイズ展開を行っています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 収納事業とコンテナ建築を大阪で紹介！ ランドピア「フランチャイズ・ショー大阪」 appeared first on Dtimes.