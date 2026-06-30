ダイソーに凄いもの売ってた！「ずっと乾きが悪いと思ってた…」もう手放せない専用ハンガー

メイクパフやスポンジを、スタンドやS字フックを使って干していた筆者。スタンドは一部の乾きが悪く、S字フックは複数のパフを干すと乾きが悪くなるのが気になっていました。そんな悩みを解消するアイデアグッズをダイソーで発見！なんと、パフやスポンジ専用のハンガーです！優秀すぎて、もう手放せなくなりました♡

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商品情報

商品名：パフ用ハンガー

価格：￥110（税込）

入り数：5個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860480

ダイソーの『パフ用ハンガー』の仕様や使い心地をチェック！

今回は、ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『パフ用ハンガー』をご紹介します。

クッションファンデのスポンジや、フェイスパウダーのパフなどを洗って乾かす際に、とても便利な専用ハンガーです。

今まではスタンドに置いたり、S字フックに吊るして乾かしていたので、これは良いなと思って購入してみました！

バーの部分が外れるようになっているのが特徴です。バーにパフの持ち手を通して吊るすことができます。

吊るしている間に、何かの拍子でパフが落下してしまう…といったことを防げて安心です！

ちなみに、パッケージには「推し活のぬいぐるみの洋服のハンガーとしても使える」と書かれていました。ぬい活をしている方にも嬉しいアイテムです！

5個入りなので、パフをたくさん洗ったときも十分干せます！

これで110円（税込）なので、ありがたい限りです。

置いて乾かすとどうしても一部分が乾きにくいですが、持ち手を差し込んで吊るすことで全体を空気に触れさせることができ、乾きが良くなります。

小さいパフなら、これ1つで2個くらいは干せそうです。

S字フックだと、複数のパフを吊るすとカーブの部分に寄ってきてしまい、乾きが悪くかえって衛生面も心配…。ですが、これならパフを複数吊るしても距離を保ちやすいので、全体をしっかり乾かせます。

『パフ・スポンジ専用洗剤（白、110mL）』の実力は？

同じくダイソーで販売されている『パフ・スポンジ専用洗剤（白、110mL）』もおすすめです。

化粧パフ・スポンジの汚れを綺麗に落とす専用洗剤で、パウダー・リキッドファンデーションどちらの汚れにも使用可能となっています。

110mL入りで110円（税込）とお手頃な価格で、気兼ねなく使えます！

まず、乾いた状態のスポンジに適量の液をかけます。少量で泡立ちが良いので、つけすぎには注意が必要です。

よく馴染ませ、指先で中心部から外側へ泡や汚れをかき出すように押しながら洗います。ぬるま湯でもみ洗い、すすぎをすると洗浄効果がアップします。

洗い終えたら水気をしっかりと拭き取り、乾燥させればOK。パフについていたファンデーション汚れが、キレイさっぱり落ちました！

専用ハンガーとセットで使うと、メイクパフやスポンジのメンテナンスが楽になること間違いなし。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。