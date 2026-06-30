10月にNetflixで独占配信される役所広司主演のNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』の追加キャストとして、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、河合優実、磯村勇斗、上川周作、山本博（ロバート）、中井千聖、坂井真紀、吉田羊の出演が発表された。

参考：茺田雅功、『俺のこと、なんか言ってた？』で16年ぶりドラマ出演 役所広司のライバル役に

本作は、Netflixシリーズ『離婚しようよ』やドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）の脚本を手がけた宮藤官九郎とプロデューサーの磯山晶が再タッグを組んだヒューマンコメディ。完全オリジナル脚本で挑むテーマは「承認欲求」。ロンドン・シェイクスピアグローブ座で日本人初主演の栄光を勝ち取った高瀬川玄は、とある理由から日本へなかなか帰ることができず2年ぶりの帰国を果たす。承認欲求を持て余す高瀬川だが、なんと突然、世界から完全に忘れ去られるという悲劇に見舞われる。名声も家族もお金も失った男は果たして、もう一度スポットライトを浴びることができるのか。

主人公・高瀬川玄役で役所が主演を務めるほか、高瀬川玄のライバルで売れっ子俳優の壬生大也役を、16年ぶりのドラマ出演となる茺田雅功が演じる。

新たに、劇作家の岡本哲を賀来、チーフ助監督の川島一機を松山、高瀬川の妻・高瀬川マチ子を江口、元妻ヨウコの一人娘・野々村エマを河合が演じることが決定。

さらに、劇団「ウイスキーボンボン」の旗揚げメンバーで看板俳優の村井タケル役を磯村、高瀬川の元・付き人兼運転手の大森役を上川、エキストラの常連・刈谷役を山本、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員の二萬田久子役を中井、大久保にあるサウナ「白樺」の従業員・チヂミ役を坂井がそれぞれ務める。

そして、高瀬川の元妻で彼が所属していた芸能事務所「オフィスT&G」の社長・野々村ヨウコ役で吉田が出演する。

◾️配信情報Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』Netflixにて、10月世界独占配信出演：役所広司、賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、河合優実、茺田雅功、磯村勇斗、上川周作、山本博（ロバート）、中井千聖、坂井真紀、吉田羊監督：金子文紀、坂上卓哉、渡部篤史脚本: 宮藤官九郎企画・プロデューサー: 磯山晶エグゼクティブ・プロデューサー: 岡野真紀子（Netflix）プロデューサー: 下村和也制作プロダクション: THE SEVEN製作: Netflix（文＝リアルサウンド編集部）