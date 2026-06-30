ホブランが今季初優勝を飾った（撮影：GettyImages）

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＜トラベラーズ選手権　最終日◇29日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーは順延となっていた優勝決定プレーオフが現地時間29日（月）の朝9時からスタートし、1ホール目でバーディを奪ったビクトル・ホブラン（ノルウェー）がスコッティ・シェフラー（米国）を振り切り、昨年3月の「バルスパー選手権」以来となるツアー8勝目を飾った。

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日曜日の最終ラウンドは荒天により約1時間半の中断をはさみ、ホブランとシェフラーがトータル21アンダーでプレーオフに突入した。ところが、日没のためそのプレーオフは翌日に順延。異例の5日目はプレーオフのみが行われた。シェフラーはこれで今季4回目の2位でトップ10も9回。ポイントランキングでもトップに立つが、2勝目はまたしても遠かった。
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