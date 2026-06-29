ヘヴィメタルシーンを中心に活躍中のロックギタリスト・SAKIが、ソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』の発売を記念したポップアップストアにて一日店長をつとめた。

『PLUVIA』発売記念ポップアップストアは東京・渋谷のディスクユニオン ROCK in TOKYOにて6月23日（火）〜7月5日（日）の期間で開催中。6月27日（土）に開催されたSAKI一日店長イベントは、まさに自身が生粋の雨女ということから名付けられた”PLUVIA”（ラテン語で雨）の言葉通り、雨が降る中でのスタート。この日を楽しみに全国各地から集まったファン達はもはやこなれた様子で、PLUVIA（雨）とロックと一日店長というこの日ならではのコントラストを楽しんでいた。

イベント冒頭でSAKI”店長”から集まったファン達に向けて「今日はみなさま、雨の中ご来店頂きありがとうございます。初めて“一日店長”を務めさせて頂くのですが、頑張りますのでよろしくお願いします。SAKI『PLUVIA』発売記念ポップアップストア開店させて頂きます！」と開店の合図が告げられると、開店を祝う大きな拍手と共にお目当てのSAKIグッズやCDを手に取ったファン達が長蛇の列を作り、レジで接客も担当するSAKIの元へと並び始めた。

一人ひとりにこの日のために特別に用意された「一日店長名刺」を配りながら、自身のグッズやCDを真心を込めて届けるSAKI店長とお客様との1日限りの発売フェアは大盛況のうちに幕を閉じた。

ソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』は、アルバムには全10曲が収録され、進むべき未来を見据えるかのような叙情的で内省的な世界観がインストゥルメンタルで表現されている。全曲試聴トレーラーからその世界観をぜひ感じ取ってみてほしい。参加陣にはオジー・オズボーンと共にツアーを巡るギタリストとして世界的名声を集めるガス G.やパワーメタルバンドDragonForceで活躍したギタリスト フレデリク・ルクレール、NoGoDなどで活躍するベーシストhibiki、-真天地開闢集団-ジグザグのドラマー 影丸や、同じくドラマーの川口千里などもラインナップされた。

初回生産限定デラックス盤Blu-rayにはMVのほかMVメイキング映像や、昨年2025年9月に開催されたライブ映像の一部が収録。同じく初回生産限定デラックス盤には豪華カラー・フォトブックレットが封入されている。

さらに全国各地のCDショップではSAKIのソロメジャー・デビューを彩る企画が目白押しのため、ぜひ楽しみにチェックしていただきたい。

『PLUVIA』

発売日：2026年6月24日(水)

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46988

配信：https://king-records.lnk.to/PLUVIA_2026 【初回生産限定デラックス盤】 ▲初回生産限定デラックス盤ジャケット 品番：KICS-94255

価格：￥9,900（税抜価格\9,000） （収録内容）

〈初回生産限定特典〉: Blu-ray付

三方背BOX仕様＋カラー・フォトブックレット封入 【通常盤】 ▲通常盤ジャケット 発売日：2026年6月24日(水)

品番：KICS-4255

定価：￥3,300（税抜価格\3,000） （収録内容）

[CD]

01.PLUVIA

02.Dezerted Zygos

03.HORIZON

04.THE EMPRESS

05.M.D.D.

06.Teeny Tiny Dance

07.翠雨

08.Flores a Flores (feat. Gus G.)

09.Redemption

10.GERMINANS [BD]

PLUVIA（Music Video）

The Making of the “PLUVIA” Music Video SAKI 1st Tour “Autumn Rain”

Recorded at Shibuya REX on Saturday, 6 September 2025.

・GERMINANS

・THE EMPRESS

・Redemption

・BRIGHTNESS （CDゲストアーティスト）

M1：PLUVIA

Drums：Senri Kawaguchi

Piano：Naoki Oka M8：Flores a Flores (feat. Gus G.)

Guitar Solo：Gus G. M9：Redemption

Bass：hibiki (SABER TIGER, NoGoD)

Drum：影丸 (-真天地開闢集団-ジグザグ) M10：GERMINANS

Bass：Frédéric Leclercq

Drums：Senri Kawaguchi ※初回生産限定デラックス盤と通常盤のCDは同内容となります。 【購入特典】

・メーカー特典：A5クリアファイル（Aタイプ）

・タワーレコード オリジナル特典：A5クリアファイル（Bタイプ）

・ディスクユニオン オリジナル特典：コメント動画DVD-R

※特典は無くなり次第終了となります。

購入特典詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20062/

リリースイベント

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/ ・オンラインイベント

リミスタ インターネットサイン会：6月24日(水)19時〜 ・インストアイベント

東京：6月28日(日)13時〜 タワーレコード新宿店

福岡：7月5日(日)13時〜 タワーレコードアミュプラザ博多店

仙台：7月26日(日)13時〜 タワーレコード仙台パルコ店

大阪：7月31日(金)19時〜 タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベント詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20061/



店頭企画

東京・ディスクユニオン ROCK in TOKYO

開催期間：6月23日（火）〜7月5日（日）

内容：パネル展＆ポップアップストア＆一日店長イベント

※6月27日(土)13時〜14時 一日店長イベント「商品＆PLUVIA特製名刺お渡し会」開催 大阪 ・Joshin日本橋店2Fディスクピア

開催期間：6月23日（火）〜7月6日（月）

内容：パネル＆衣装展 店頭企画詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20111/

＜SAKI SOLO MAJOR DEBUT TOUR 2026 “PLUVIA”＞

7月04日(土) 福岡・LIVEHOUSE OP’s

open15:00 / start15:30

（問）LIVEHOUSE OP’s：092-711-9930 7月25日(土) 宮城・仙台ROCKATERIA

open15:00 / start15:30

（問）仙台ROCKATERIA：022-748-7697 8月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

open15:00 / start15:30

（問）OSAKA MUSE：06-6252-8301 8月02日(日) 愛知・ell FITS ALL

open15:00 / start15:30

（問）サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 8月11日(火/祝) 東京・新宿ReNY

open15:00 / start15:45

（問）新宿ReNY：03-5990-5561 ▼サポートミュージシャン

はな (G：Gacharic Spin)

ちい (B)

shuji (Dr：ex-Janne Da Arc) ※福岡・大阪・愛知公演

前田遊野 (Dr) ※宮城公演 ▼東京公演サポートミュージシャン

YASHIRO (G)

RENO (Guest Guitar)

ちい (B)

川口千里 (Dr) ▼チケット ※スタンディング

・特典付きVIPチケット \15,000(税込/ドリンク代別)

※特典内容：先行入場・ライブ後2ショット撮影・お見送り付き

・通常チケット \7,000(税込/ドリンク代別)

一般発売日：6月6日(土)10:00

プレイガイド(イープラス)： https://eplus.jp/chakixx/