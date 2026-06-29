２０１３年に「餃子（ギョーザ）の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東（おおひがし）隆行さん（当時７２歳）が京都市で射殺された事件で、殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の論告が２９日、京都地裁であった。

検察側は「衝撃的で重大な殺人事件で、反社会性は極めて高い」として無期懲役を求刑した。この日は弁護側の最終弁論もあり、結審予定。

田中被告は昨年１１月の初公判で、「私は決して犯人ではありません」と無罪を主張。被告が殺害したことを示す直接証拠はなく、検察側は３月までの１０回の公判で、捜査に関わった警察官ら延べ３０人超の証人尋問を行った。

検察側は論告で、事件現場近くの通路で見つかったたばこの吸い殻から被告と同じＤＮＡ型が検出されたとし、「通路は待ち伏せに適した場所だった」と指摘。事件当時は雨で路面がぬれていたことを踏まえ、こうした状況でたばこが消えたとする分析結果や、前日に吸い殻はなかったとする通行人の証言などに言及した。

多数の状況証拠を挙げた上で、「第三者が犯人であるとしたら説明がつかず、被告の犯行だと優に認められる」と結論付けた。

弁護側は公判で、「検察の証拠はいずれも決め手にならない」と反論。事件当日、被告が福岡県にいた可能性を主張した。

判決は１０月１６日に言い渡される予定。