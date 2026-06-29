¡Ú ¥ª¡¼¥ëµð¿Í ¡Ûà°å»Õ¤¬¿Ç¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¿ôÃÍá¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¸ø³« à¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Äá¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹
µÞÀç¹±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡¡¦¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ëºå¿ÀŽ¥µð¿Í¡Ù¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¤¬6·î28Æü¡¢¼«¿®¤Î¸ø¼°£Ø(µìTwitter)¤ò¹¹¿·¡£àÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°øá¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥ª¡¼¥ëµð¿Í ¡Ûà°å»Õ¤¬¿Ç¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¿ôÃÍá¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¸ø³« à¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Äá¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹
6·î23Æü¡¢µð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï17Æü¤ÎÌë¤«¤éÊ¢¤Î·ãÄË¤Ç¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÍâÄ«¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¡Ø·ì±Õ¤Î¿ôÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±Â¨ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö ËèÄ«µ¯¤¤¿»þ¡ÄÂÎ¤¬Éâ¼ð¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ç¹Â¡¤ÎÀÐ¤ÎÅ¦½Ð¸å¤ÎÂÎÄ´¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼ó¸ª¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡ÀÐ¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡© ¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é ¼ó¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤ë¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê´Ý¤¤Çò¤¤±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµð¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤µ¤ÊÀÐ¤¬¿§¡¹ÉÔÄ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¡¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÀÎÁ°¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÇºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤µ¤ó¤â´ó¤ëÇ¯ÊÂ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ¡×¡Ö¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤ê¡¢¸æ¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹ ¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤ ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û