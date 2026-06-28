『杖と剣のウィストリア』シーズン3制作決定！ 記念ビジュアル＆特報公開
本日最終回を迎えたアニメ『杖と剣のウィストリア』シーズン2。この度、シーズン3の制作が決定した。これを記念し、キャラクターデザイン・小野早香が描き下ろした記念ビジュアルと、制作決定特報が公開された。
【動画】『杖と剣のウィストリア』season3制作決定特報
『杖と剣のウィストリア』は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井 聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いたアニメ。
シーズン3制作決定にあわせ、11月27日に発売する『杖と剣のウィストリア』Saeson2 Blu‐ray下巻のブックケースイラストも公開。8月26日発売のBlu‐ray上巻のブックケースと組み合わせると1枚絵になるイラストになっている。こちらのイラストを使用したA‐on STORE購入特典2L判ブロマイドのデザインも公開された。
さらに、『杖と剣のウィストリア』のシーズン1＆2を通して、劇伴全曲をまとめたオリジナルサウンドトラックの配信リリースも決定した。
【動画】『杖と剣のウィストリア』season3制作決定特報
『杖と剣のウィストリア』は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井 聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いたアニメ。
さらに、『杖と剣のウィストリア』のシーズン1＆2を通して、劇伴全曲をまとめたオリジナルサウンドトラックの配信リリースも決定した。