YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 Vol.3」と題した動画を公開しました。雨が降る東京ディズニーランドで、パレードの鑑賞やプライオリティパスを活用したアトラクション巡り、さらにはキャストから教わる深いバックグラウンドストーリー（BGS）まで、充実したパークでの一日を紹介しています。



動画の前半では、雨の中で開催されたパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」を最前列から鑑賞。色鮮やかなフロートやキャラクターたちのパフォーマンスが次々と登場し、悪天候を吹き飛ばすような活気ある様子が収められています。



パレードの後は再びパークの散策へ。雨宿りで混雑するシンデレラ城内の通路を抜け、ファンタジーランドへ向かいます。「ホーンテッドマンション」は40分待ち、「プーさんのハニーハント」は82分待ちという状況でしたが、運良くプライオリティパスのキャンセル枠を取得し、スムーズにアトラクションを満喫。「プーさんのハニーハント」では、干してある服の中に「ミッキー柄のパンツ」が混ざっているという、ファン必見の隠れミッキーを発見する場面も見られました。



その後、小腹を満たすために「トゥモローランド・テラス」へ立ち寄り、定番の「フレンチフライポテト」を堪能。店内は混雑していましたが、奥の席を確保できた様子で、YamatoStyleさんは「やっぱ食感もいいんですけど、味付けがやっぱりいいですね」と絶賛しています。さらに動画の終盤では、オレンジ色の箒を持ったカストーディアルキャストに声をかけられ、トゥモローランドに隠されたBGSを教えてもらうことに。太陽系を模したオブジェ「トゥモローランド・スカルプチャー」の足元に描かれた惑星の軌道や、「ベイマックスのハッピーライド」の足元に潜むマイクロボット、壁に描かれた隠れベイマックスの存在など、パークの奥深さを知る貴重なエピソードが明かされました。



雨の日ならではの楽しみ方や、知る人ぞ知るパークの秘密がたっぷりと詰まった今回の動画。次回のディズニーランド訪問時に、隠れスポットやBGSを探すヒントにしてみてはいかがでしょうか。



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