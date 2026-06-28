東京ディズニーランドのリアルな様子をお届け！雨のパレード鑑賞からトゥモローランドの秘密まで
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 Vol.3」と題した動画を公開しました。雨が降る東京ディズニーランドで、パレードの鑑賞やプライオリティパスを活用したアトラクション巡り、さらにはキャストから教わる深いバックグラウンドストーリー（BGS）まで、充実したパークでの一日を紹介しています。
動画の前半では、雨の中で開催されたパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」を最前列から鑑賞。色鮮やかなフロートやキャラクターたちのパフォーマンスが次々と登場し、悪天候を吹き飛ばすような活気ある様子が収められています。
パレードの後は再びパークの散策へ。雨宿りで混雑するシンデレラ城内の通路を抜け、ファンタジーランドへ向かいます。「ホーンテッドマンション」は40分待ち、「プーさんのハニーハント」は82分待ちという状況でしたが、運良くプライオリティパスのキャンセル枠を取得し、スムーズにアトラクションを満喫。「プーさんのハニーハント」では、干してある服の中に「ミッキー柄のパンツ」が混ざっているという、ファン必見の隠れミッキーを発見する場面も見られました。
その後、小腹を満たすために「トゥモローランド・テラス」へ立ち寄り、定番の「フレンチフライポテト」を堪能。店内は混雑していましたが、奥の席を確保できた様子で、YamatoStyleさんは「やっぱ食感もいいんですけど、味付けがやっぱりいいですね」と絶賛しています。さらに動画の終盤では、オレンジ色の箒を持ったカストーディアルキャストに声をかけられ、トゥモローランドに隠されたBGSを教えてもらうことに。太陽系を模したオブジェ「トゥモローランド・スカルプチャー」の足元に描かれた惑星の軌道や、「ベイマックスのハッピーライド」の足元に潜むマイクロボット、壁に描かれた隠れベイマックスの存在など、パークの奥深さを知る貴重なエピソードが明かされました。
雨の日ならではの楽しみ方や、知る人ぞ知るパークの秘密がたっぷりと詰まった今回の動画。次回のディズニーランド訪問時に、隠れスポットやBGSを探すヒントにしてみてはいかがでしょうか。
動画の前半では、雨の中で開催されたパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」を最前列から鑑賞。色鮮やかなフロートやキャラクターたちのパフォーマンスが次々と登場し、悪天候を吹き飛ばすような活気ある様子が収められています。
パレードの後は再びパークの散策へ。雨宿りで混雑するシンデレラ城内の通路を抜け、ファンタジーランドへ向かいます。「ホーンテッドマンション」は40分待ち、「プーさんのハニーハント」は82分待ちという状況でしたが、運良くプライオリティパスのキャンセル枠を取得し、スムーズにアトラクションを満喫。「プーさんのハニーハント」では、干してある服の中に「ミッキー柄のパンツ」が混ざっているという、ファン必見の隠れミッキーを発見する場面も見られました。
その後、小腹を満たすために「トゥモローランド・テラス」へ立ち寄り、定番の「フレンチフライポテト」を堪能。店内は混雑していましたが、奥の席を確保できた様子で、YamatoStyleさんは「やっぱ食感もいいんですけど、味付けがやっぱりいいですね」と絶賛しています。さらに動画の終盤では、オレンジ色の箒を持ったカストーディアルキャストに声をかけられ、トゥモローランドに隠されたBGSを教えてもらうことに。太陽系を模したオブジェ「トゥモローランド・スカルプチャー」の足元に描かれた惑星の軌道や、「ベイマックスのハッピーライド」の足元に潜むマイクロボット、壁に描かれた隠れベイマックスの存在など、パークの奥深さを知る貴重なエピソードが明かされました。
雨の日ならではの楽しみ方や、知る人ぞ知るパークの秘密がたっぷりと詰まった今回の動画。次回のディズニーランド訪問時に、隠れスポットやBGSを探すヒントにしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
混雑回避！ディズニークルーズの船上花火を特等席で楽しむ超穴場スポット
絶対欲しい！ディズニーランドの最新アパレルグッズと雨の日リアルなパーク模様
【混雑速報】2026年6月の土曜ディズニーランド！レストランとアトラクションの最新待ち時間まとめ
チャンネル情報
ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。