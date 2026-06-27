6月26日、プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜がInstagramを更新。減量中の食事や練習による内出血の写真を公開し、ファンから声援が相次いでいる。

スポーツ紙記者が言う。

「本田さんは2016年の世界ジュニア選手権で優勝しましたが、2024年1月に惜しまれながら現役を引退し、プロへ転向しました。しかし、2026年5月22日、同じく2024年に現役を引退した恋人のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんとペアを組んで、アイスダンス競技で復活することを記者会見で発表したのです。会見で宇野さんは『ほかの男性とパートナーを組む姿を想像して、隣は絶対に自分がいいと強く思った』とも話しており、競技者として、また、恋人としての本田さんへの愛を感じさせました」

本田は26日の投稿で《おひさし投稿! 写真不足につきカメラロール漁り》などとつづり、16枚の写真を公開。そのなかで《持ち上げられる人の減量飯》として、スナップエンドウとほうれん草の胡麻和え、パックに入ったミニキャロット・ブロッコリー・ミニトマトなど、野菜中心の2枚の写真を披露した。また宇野が本田をリフトするショットのほか、最後には《リフト練の遠心力で毎回なる内出血も敏感肌のご愛嬌》として、右のこめかみ付近が内出血している写真も公開した。

本田が公開した写真を見たファンからは、コメント欄に

《減量飯と内出血。。超絶努力してる》

《体力つけないといけないのに減量もしないといけない 美容に気をつけてても遠心力で荒れる 頑張ってください》

《内出血するなんてビックリです》

など、驚きの声と声援が寄せられている。

「本田さんは2026年3月上旬、自らがプロデュースするコスメブランド『Luarine（ルリアン）』を発表。都内でローンチ発表会も開催し、こだわりの詰まったコスメを紹介しました。幼少期からメイクが好きだったという本田さんは、コスメのプロデュースが夢だったといい、『大きな夢がひとつかなった』と、感慨深い思いを吐露していました。そんな本田さんが、顔近くの内出血も辞さずに美容返上で練習をしていることから、今回の挑戦の本気度が伝わってきます」（芸能プロ関係者）

本田と宇野の初戦となる全日本予選会は、10月29日〜11月1日に群馬県前橋市のALSOK ぐんまアイスアリーナで開催されることが、6月24日に決まった。

「パートナーの宇野選手は、男子シングル競技で2018年に平昌五輪で銀メダル、2022年に北京五輪で銅メダルを獲得しました。一方の本田さんは、五輪への出場はありません。2030年のフランス地域での冬季五輪出場を視野に入れている2人ですが、どこまで上り詰めることができるのか、日本中が、私生活はもちろんのこと、競技生活にも注目しています」（前出・スポーツ紙記者）

12月24日〜27日におこなわれる全日本選手権への出場権を目指し、本田の減量飯と内出血の日々は、しばらく続きそうだ。