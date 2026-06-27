まるで別世界！山奥に突如現れる「いろり山賊」の豪快グルメと非日常空間に没入
YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が「Exploring a Hidden "Otherworld" Restaurant in the Mountains of Japan」と題した動画を公開しました。日本の山奥にある、まるで別世界のような雰囲気漂う食事処「いろり山賊」の魅力をたっぷりと紹介しています。
動画は車で目的地へ向かう道中からスタートします。到着すると、そこには無数の提灯や鯉のぼりが飾られた、お祭りのような外観が広がります。入り口付近には立派な鎧兜や大きな和太鼓が置かれ、訪れる人々を圧倒します。店内には昔ながらの大きな囲炉裏があり、竹串に刺さった名物の「山賊焼」が炭火で豪快に焼かれ、煙が立ち上る様子が映し出されています。
食事のシーンでは、自然に囲まれた屋外のこたつ席で、食券で購入したメニューを堪能します。こんがりと香ばしく焼き上げられた大きな鶏肉の「山賊焼」をはじめ、真っ黒な海苔で包まれた巨大なおにぎり「山賊むすび」、わかめやネギが乗った温かい「山賊うどん」、そして七輪を使って自身で網の上でお肉を焼く「ひちりん」など、ボリューム満点の料理が次々と登場します。
食後には敷地内を散策し、併設された神社でお参りをしておみくじを引いたり、池を優雅に泳ぐ色鮮やかな鯉を眺めたりと、テーマパークのような非日常の空間を満喫。最後には再び席に戻り、七輪でこんがりと焼き上げた熱々のお餅をぜんざいに入れて味わう、至福のデザートタイムも収められています。
山奥に突如として現れる異空間と、五感を刺激する豪快なご当地グルメの数々。日常の喧騒から離れて特別な時間を過ごしたい時の、週末のお出かけプランとして参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画は車で目的地へ向かう道中からスタートします。到着すると、そこには無数の提灯や鯉のぼりが飾られた、お祭りのような外観が広がります。入り口付近には立派な鎧兜や大きな和太鼓が置かれ、訪れる人々を圧倒します。店内には昔ながらの大きな囲炉裏があり、竹串に刺さった名物の「山賊焼」が炭火で豪快に焼かれ、煙が立ち上る様子が映し出されています。
食事のシーンでは、自然に囲まれた屋外のこたつ席で、食券で購入したメニューを堪能します。こんがりと香ばしく焼き上げられた大きな鶏肉の「山賊焼」をはじめ、真っ黒な海苔で包まれた巨大なおにぎり「山賊むすび」、わかめやネギが乗った温かい「山賊うどん」、そして七輪を使って自身で網の上でお肉を焼く「ひちりん」など、ボリューム満点の料理が次々と登場します。
食後には敷地内を散策し、併設された神社でお参りをしておみくじを引いたり、池を優雅に泳ぐ色鮮やかな鯉を眺めたりと、テーマパークのような非日常の空間を満喫。最後には再び席に戻り、七輪でこんがりと焼き上げた熱々のお餅をぜんざいに入れて味わう、至福のデザートタイムも収められています。
山奥に突如として現れる異空間と、五感を刺激する豪快なご当地グルメの数々。日常の喧騒から離れて特別な時間を過ごしたい時の、週末のお出かけプランとして参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
日本人も知らない日本を旅する動画チャンネル「ITSUKA JAPAN」です。日本全国をポテポテ移動しながら行きたいところを紹介。
youtube.com/@itsukajapantravel YouTube