野村康太、デートするなら“沖縄” 1stフォトブックと「同じプランでデートしたい」
■プロポーズのカットは「慣れなかったですね（笑）」
俳優の野村康太が27日、都内で行われた自身の1stフォトブック『隣の君』発売記念イベントに登壇した。
【全身ショット】圧巻の長身スタイルを披露した野村康太
本作のコンセプトは“デート”。タイトルにも採用された『隣の君』は、野村がスタッフと相談を重ねて決定した。さらにカバーにデザインされたタイトルのフォントも、野村自らが「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と案を出し採用。達筆な字がカバーに爽やかな印象をもたらしている。
今回のカバー撮影は、沖縄の海で行われたという。夕日をバックにしたカバーカットのほか、大ボリュームの撮り下ろしカットや、沖縄旅の振り返りインタビュー＆旅のオフショット、さらに「恋にまつわる」Q＆Aまで、見どころ盛りだくさんのフォトッブックとなっている。
会見でロケ場所に沖縄を選んだ理由を聞かれると、「小さい時から海が好きだった」といい、「高校の修学旅行で沖縄に行く予定だったのがコロナの影響で行けなくなってしまって。今回をきっかけに沖縄に行けたらいいなと思いました」と、学生時代のリベンジを果たしたことを明かした。
沖縄は「やっぱり海がキレイでした。景色もいいですし、おいしい食べ物もたくさん食べられました」とにっこり。「今デートに行くなら？」という質問にも“沖縄”と回答し、「聖地巡礼じゃないですけど（笑）、沖縄にもう一度行きたい。それくらい楽しかったので、（フォトブックと）同じプランでデートしたいですね」とはにかんだ。「まず海に行って…ドライブ（笑）。まだ運転はぎこちないですけど（笑）、そのあとおいしいもの食べて…」と構想を話した。
フォトブックの最後には、プロポーズの様子も収められているそうだが「慣れなかったですね（笑）」とにやり。「もちろんプロポーズをしたことはないので、どういう気持ちで、皆さんプロポーズしているんだとうかと考えつつ、その相手をこれから大事にしていくんだぞと心に留めて、撮影していました」と振り返っていた。
俳優の野村康太が27日、都内で行われた自身の1stフォトブック『隣の君』発売記念イベントに登壇した。
【全身ショット】圧巻の長身スタイルを披露した野村康太
本作のコンセプトは“デート”。タイトルにも採用された『隣の君』は、野村がスタッフと相談を重ねて決定した。さらにカバーにデザインされたタイトルのフォントも、野村自らが「手書き風だとエモさが出ていいですよね」と案を出し採用。達筆な字がカバーに爽やかな印象をもたらしている。
会見でロケ場所に沖縄を選んだ理由を聞かれると、「小さい時から海が好きだった」といい、「高校の修学旅行で沖縄に行く予定だったのがコロナの影響で行けなくなってしまって。今回をきっかけに沖縄に行けたらいいなと思いました」と、学生時代のリベンジを果たしたことを明かした。
沖縄は「やっぱり海がキレイでした。景色もいいですし、おいしい食べ物もたくさん食べられました」とにっこり。「今デートに行くなら？」という質問にも“沖縄”と回答し、「聖地巡礼じゃないですけど（笑）、沖縄にもう一度行きたい。それくらい楽しかったので、（フォトブックと）同じプランでデートしたいですね」とはにかんだ。「まず海に行って…ドライブ（笑）。まだ運転はぎこちないですけど（笑）、そのあとおいしいもの食べて…」と構想を話した。
フォトブックの最後には、プロポーズの様子も収められているそうだが「慣れなかったですね（笑）」とにやり。「もちろんプロポーズをしたことはないので、どういう気持ちで、皆さんプロポーズしているんだとうかと考えつつ、その相手をこれから大事にしていくんだぞと心に留めて、撮影していました」と振り返っていた。