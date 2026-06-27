大谷は今季がドジャース移籍3年目

大谷翔平投手は今年でドジャース3年目を迎えている。今季は開幕から二刀流として大活躍を続けており、米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が公式X（旧ツイッター）で移籍後の成績を紹介。人間離れしたスタッツに対し、SNS上の米ファンからは驚きの声が殺到している。

同社が紹介した大谷のドジャースでの通算成績は、まさに異次元だ。打者としては126本塁打、336得点、278打点、85盗塁に加え、OPS1.014を記録。投手としても27先発登板で防御率2.06、148奪三振、3敗という圧倒的な数字を残している。投打ともにリーグトップクラスの成績を一人で叩き出しており、常識を覆すパフォーマンスを証明するデータだ。

今季の大谷は、24日（日本時間25日）のツインズ戦を終えて前半戦の81試合を消化した。投手としては13試合に登板し、8勝2敗、防御率1.58をマーク。打者としても打率.295、17本塁打、46打点を記録しており、投打でチームを牽引している。4年連続5度目のリーグMVPへ向けて視界良好といえるだろう。

「コーディファイ・ベースボール」は大谷の成績に対して「まるでテレビゲームの世界の数字だ！」と脱帽すると、米ファンも同調した模様。「もしかして、私たちが今見ているのはゲームの画面なのか？」「二刀流の選手って、これが普通の成績なの!?」「オオタニのドジャースでのスタッツは、別々のMVP候補2人を無理やり1人の選手に合体させたようにしか見えない」「完全にテレビゲームだよ」と信じられないといった声が相次いだ。（Full-Count編集部）