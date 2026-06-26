恋愛対象から外されることにも。男性が「付き合えない」と感じる女性とは
自分は「いい女だ」と自信がある女性に限って、意外と男性からモテないことがあるもの。
そこで今回は、男性が「付き合えない」と感じる女性の特徴について紹介しましょう。
｜自己中なところが目立つ
好きな男性とのコミュニケーションを振り返った時、コミュニケーションが一方通行になっていませんか？
男性の話を聞き流して別の話題に変えてしまったり、男性が相談してきた時に冗談で適当にあしらってしまったりなどしていると、男性から「彼女ほど自己中な女性はいない」と思われてしまうものです。
｜サバサバしすぎている
サバサバした女性はモテると言われているからと言って、あまりにもサバサバしすぎるのも良くないでしょう。
｜高価なものばかり身につけている
洋服やカバンなど高級ブランドを愛用していると「生活感がない」「お金がかかりそう」といったマイナスのイメージを男性から持たれることも。
ブランド品は確かにオシャレなものが多いですし、何より優越感にも浸れますが、あくまでそれは自己満足の範疇ということを頭に入れておきましょう。
今回紹介した特徴があるなら、男性から恋愛対象として見られない傾向があるので、我が道を行くよりも男性の目線の方が気になるという女性なら、きちんと行動を改めていきましょうね。
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