交際したら運気が上がった。男がハマる「アゲマン女性」の共通点
「君と付き合ってから幸運なことばかり」なんて男性から言われてみたいもの。実際、運気を好転させてくれる女性を密かに探している男性もいたりします。そこで今回は、男性がハマる「アゲマン女性」の共通点をチェックしてみましょう。
｜男性の負担になるような行動をしない
彼女のせいで自分がやりたいことができない。そんな状態に男性はストレスを感じてしまいます。そうなると一緒にいても幸せな気持ちになれませんし、女性に気を遣うことに疲弊する結界にもなりかねません。そんな負担になるような行動をせず、背中をさり気なく後押ししてくれる女性を男性は「アゲマン」と感じるようです。
｜愚痴や悪口を言わない
人間誰しもネガティブな言葉を言いたくなる時がありますが、それが度を超えると負のオーラを醸すようになります。そういう女性は決して「アゲマン」とは男性から思われないでしょう。否定的な言葉を使わないことも男性を支える上でとても大切です。
｜発言がいつもポジティブ
発言が常にポジティブなことも「アゲマン」と呼ばれる女性の特徴。例えば「今日ミスった」という男性に対しては、「あなたなら簡単に挽回できるよ」と返してあげます。男性にどんなに落ち度があっても否定せず、男性を前向きな気持ちにしてあげられるのです。
｜ストレスや疲れから癒してくれる
「男性の力になってあげたい」と思っているのもアゲマン女性の共通点。男性のストレスや疲れを癒してあげたいと日頃から思っています。なので、マッサージやスキンケアをしてあげたり、時には黙ってハグしてあげたりなど、献身的な態度を男性に常に見せるでしょう。
アゲマン女性はただ男性に尽くしているのではなく、男性を思いやって、男性の心と体を癒したり、元気づけたりすることを心がけているもの。そんな特徴を身につければ、きっと男性から追いかけられる存在となれるので、ぜひ自分磨きの参考にしてみてくださいね。
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