◇パ・リーグ 楽天2―0西武（2026年6月25日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦で7回114球を投げて3安打無失点と好投。11年ぶりのNPBでの白星を手にし、チームの3連勝にも貢献した。

試合後、報道陣の取材に応じた右腕は、“画伯”としてのファンサービスの裏側を明かした。

ファンの間ですっかり有名になった独特のタッチの絵。初勝利の記念にTシャツに描き、ファンにプレゼントした。このTシャツについては「（以前から）温めていないですよ。急きょ（真っ白のTシャツを）買いに行ったので、9回表くらいにですね」と告白。広島時代も同様の流れだったといい、「試合中というか、試合が終わりそうな、“いけそうかな”くらいの時にちょっと描いておいて、最後終わったらちゃんと描いたりするんです」と説明した。

描くのに掛かった時間は「2、1分くらいじゃないですか（笑い）。ちょっと雑に…雑というか、手伝ってもらうアレじゃないので、自分で書いたので」と、急いで仕上げた。広島時代からのファンサービスを今後も続ける予定だといい、「日本帰ってらやろうと、キャンプからずっと思っていましたけど、6月になってしまった。だいぶ長びきましたけどできて良かったです」と笑みを浮かべた。