ドジャースの大谷翔平選手が第2子が長男であることを明かしました。

日本時間20日、真美子さんとの間に第2子が生まれたことを発表。「無事に生まれてきてくれてありがとう」と青いおくるみに包まれた赤ちゃんの写真を投稿していました。

日本時間25日のツインズ戦で報告後初の二刀流出場した大谷選手は8勝目を手にしました。試合後、記者から第2子誕生について聞かれると「もう可愛いですね」と溺愛のコメント。性別についても“男の子”と明かしました。

大谷選手は自身の高校時代に9×9のマス目に、自身の目標達成のために必要な要素を書いた『目標設定シート』が有名。プロ野球選手になるために細かく自身を律した目標を作っていました。

しかし子供に関しては考えが違います。結婚発表当時も子供が欲しいかの質問に「自分以外のことは言うとかなわない気がするので、あまり言いたくない」と返答。

今回の第2子についても「子供たちの将来は自分たちで決めればいいと思うので。自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたいなと思っています」と子供たちを思っての発言をしていました。