「他の男性の話をすると機嫌が悪くなる」不倫相手の男性が見せる“独占欲”の正体
他の男性の名前を出した日だけ、LINEの返信がいつもより早い。なぜか連絡の温度が変わる。普段は余裕がありそうなのに、その一瞬だけ違う顔を見せる男性は少なくありません。不倫関係では、立場上多くを求められないはずなのに、男性側の独占欲がふと顔を出す瞬間があります。
自由なのは自分の方なのに…
家庭がある。自由に会えるわけでもない。それなのに、「他に気になる人はいないの？」と聞いてきたり、他の男性の存在をやたらと気にしたりする。自由なのは、本来あちら側のはずです。これは理屈ではなく、“自分の居場所を失いたくない”という心理が働いているのかもしれません。
話した後だけ、連絡が増える
他の男性の話をした日から、なぜか連絡が増える。連絡がマメになったり、予定を聞いてきたり。それまで余裕があったのに、急に変わる。そこにあるのは優しさなのか、焦りなのかは、男性本人にもたぶん分かっていません。
嫉妬と覚悟は、別物
嫉妬されると、「それだけ想われている」と感じるもの。でも、独占欲の強さと、将来に責任を持つ姿勢はまったく別の話です。他の男性のことは気にするのに、自分の立場は変えようとしない。そんな一方通行な独占欲も少なくありません。
不倫相手の男性が見せる独占欲に、特別扱いされている感覚を覚えることもあるでしょう。でも、本当に見るべきは嫉妬しているかどうかではなく、その人がどんな行動を選んでいるか。感情に揺さぶられそうになったときほど、一度立ち止まって、行動だけを見てみる冷静さが、後悔しない関係を選ぶための、確かな手がかりになるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「終わりが近い気がする…」それでも別れ話ができない不倫カップルの心理