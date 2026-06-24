好きになるほど空回り…。“重い女”になりやすい人の共通点
最初は自然に接していたのに、好きになるほど苦しくなる。連絡の頻度や男性の反応が気になり始める。そんな男性から“重く思われやすい女性”には、共通する行動があります。
不安からの確認が多い
「なんで返信遅かったの？」「私のこと好き？」と聞きたくなっていませんか？不安になる気持ちは、誰にでもある自然なもの。ただ、そのたびに確認していると、男性はいつも安心させる役を担うことになります。重く見られやすい女性は、不安を自分の中で抱える時間が極端に短いのです。
恋愛が生活の中心になっている
男性からの連絡の有無で、一日の気分が決まっていませんか？恋愛以外の楽しみや予定が減るほど、相手への依存度は高くなっていきます。すると、ほんの少しの温度差でも、大きな不安として受け止めてしまうのです。
男性の反応を追いかけている
相手の男性の既読の時間や返信の長さ、言葉の温度が気になっていませんか？そんな風に相手の反応ばかり見ていると、自分の気持ちは後回しになります。空回りしやすい女性ほど、"どう思われているか"を考える時間が多いものです。
男性から重い女と思われてしまう原因は、不安を確認する。恋愛中心になる。反応を追い続けるの積み重ねによるもの。好きだからと言って、相手の男性ばかりに意識を向けすぎないことが、恋愛を長続きさせるポイントになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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