「私だけは違う」は危険？不倫にハマる女性が信じてしまう言葉
夜中に届くLINEの通知。「今日もありがとう、君と話してるとホッとする」という一言に、つい頬が緩んでしまう。不倫関係に深くのめり込んでいく女性の多くが、一度はこの“自分だけは特別”という感覚を味わっています。不倫の体験談を読んでも、友人に心配されても「私たちは違う」と感じてしまう。そしてその感覚こそが、冷静な判断を鈍らせる落とし穴になるのです。
「君だけ」という言葉に、安心してしまう
「こんなに分かり合える人はいない」。そう言われると、関係には特別な意味があるように思えてきます。既読がつくのに返信が来ない、会う日はいつも相手の都合次第、将来の話を振るとさりげなく流される。本来なら引っかかるはずの場面も、「私だけは違うから」の一言でしまい込んでしまうのです。
現実よりも「可能性」を見てしまう
「いつか離婚するかもしれない」「いつかちゃんと付き合えるかもしれない」。そんな“いつか”を信じているうちに、相手の今の行動が見えなくなっていくのです。違和感を見逃し、可能性を信じ続けるうちに、状況は変わらないまま時間だけが過ぎていく。そして、その先には本当の危険が待っています。
本当の危険は、「気づくタイミング」を失うこと
「私だけは違う」が本当に危険なのは、騙されること自体ではありません。その特別感が、関係を見直すべきタイミングを本人から奪っていくことにあるのです。１年前なら傷も浅く動けたはずが、３年経つと「ここまで来たのに今さら」と動けなくなる。気づけば年齢も、周りの状況も、後戻りできない場所まで進んでしまっている。それが、一番怖いところです。
「私だけは違う」と思う気持ちは、相手を信じたい思いの裏返し。でも、その思いが強くなるほど見えなくなる現実もあるのです。だからこそ、行動を見極めるなら早いほうがいい。相手が何を言ったかではなく何をしているかにこそ、関係の本当の姿と、立ち止まるべきタイミングが映し出されているのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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