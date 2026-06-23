２３日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６８．６４ポイント（１．１３％）安の２３４９９．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９５．４２ポイント（１．２１％）安の７８１９．３２ポイントと５日続落した。売買代金は１７６８億７５２０万香港ドルに縮小している（２２日前場は２００３億３８９０万香港ドル）。

前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国の内需不振や、年内の米利上げ観測が引き続き重しとなっている。昨夜の米債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りが上昇に転じた（債券価格は反落）。金利先物市場の値動きから算出するＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）では、年内の利上げ確率が２２日夕時点で９割近くとなり、１週間前の６割弱から急上昇している。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。中東不安がひとまず後退したことや、中国の政策に対する期待感などで指数はプラス圏に浮上する場面がみられたものの、買いの勢いは続かず、下げ幅を次第に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が８．７％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が６．６％安、電子商取引（ＥＣ）大手、京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。洛陽モリブデンのほか、佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が８．６％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が７．８％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．８％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．６％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。金属市況安が逆風。２３日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。ほか、昨夜のＮＹ金先物は続落した。

保険セクターもさえない。中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が３．６％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．５％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．５％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．６％安で前場取引を終えた。

このところ逆行高していた大規模言語モデル（ＬＬＭ）や半導体の一角も急落している。ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が１４．８％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１１．４％安、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が７．１％安、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が３．７％安と値を下げた。

半面、医薬セクターは高い。山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が１１．４％、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が９．２％、剤泰科技（北京）（７６６６／ＨＫ）が５．５％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３７％安の４１４７．５５ポイントで前場取引を終了した。非鉄・産金が安い。ハイテク、軍需産業、消費、自動車、保険、エネルギーなども売られた。半面、医薬は高い。銀行・証券、不動産、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）