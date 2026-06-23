頑張ってないのに好印象。清潔感がある人の３つの共通点
身だしなみには気を使っているはずなのに、なぜか「だらしない」と言われてしまった経験はありませんか？一方で、特別頑張っているように見えないのに、常に好印象な人もいます。
大人世代になるほど、服の値段や流行よりも、“清潔感”が印象を左右するように。そして清潔感は、顔立ちや体型ではなく、日々のちょっとした整え方で変わる部分が意外と多いのです。清潔感がある人は、“きれいに見せること”よりも、“乱れて見える要素を減らすこと”を意識しています。
“髪のパサつき”を放置しない
清潔感の印象を決めるのは、まず髪。清潔感がある人は、髪型そのものより“髪の状態”を整えています。毛先の広がりを抑える、表面にツヤを出す、定期的に手を入れる。そんな小さな積み重ねが、全体の印象を大きく変えていきます。
“服の傷み”を見逃さない
実は、自分が思うより見られているのが服の状態。毛玉、首元のヨレ、シワ、色あせなどの細かな部分は、着ている本人が見慣れてしまっている分、人の目には案外はっきり映るものです。
清潔感がある人は、新しい服を増やすことより、“今ある服を整える”ことを大切にしているもの。特別な手間をかけているわけではなく、傷みに気づいたら早めに手を入れる。その差が、じわじわと印象に効いてきます。
“顔まわり”を整えている
清潔感がある人は、顔まわりの印象を丁寧に扱っているもの。眉の形を整える、唇の乾燥を放っておかない、メガネの汚れを拭くなど、どれも小さなことですが、顔まわりは視線が集まりやすい場所だからこそ、効果が出やすい部分です。
逆に、ここが乱れていると、全体の印象まで雑に見えてしまうことがあります。
清潔感がある人は、特別お金をかけているわけでも、特別頑張っているわけでもありません。髪の状態を整えること。服の傷みを放置しないこと。顔まわりを整えること。この積み重ねこそが、“頑張ってないのに好印象”という雰囲気をつくっているのです。おしゃれを頑張る前に、まずは“乱れて見える部分を減らすこと”が、大人世代の清潔感を高める一番の近道なのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「なんであの人は若く見える？」40代以降で差がつく“生活感”の整え方