なぜ予定を教えてくれるの？男性が“もっと近づきたい”と思っているときのサイン
「今日は出張なんだ」「週末は友達と会う予定」
そんな感じで自分の予定をさらっと教えてくれる男性っていませんか？何気ない世間話に見えて、実はそこに男性心理がにじみ出ていることがあります。本気で気になる相手だからこそ、自分の日常をさりげなく共有したくなるのです。
「自分のことを知ってほしい」という気持ち
男性は基本的に、興味のない相手に自分の予定をわざわざ話したりはしません。だからこそ、自分のスケジュールを伝えてくるのは、「もっと自分を知ってほしい」という気持ちの表れと考えられます。日常のひとコマを見せることで、知らず知らずのうちに心の距離を縮めようとしているのです。
「安心させたい」という気持ち
本気で関わりたい相手には、「今何をしているかわからない人」だと思われたくないと考える男性は少なくありません。そのため、「今日は忙しくて」「明日は朝早いんだ」といった一言をさりげなく挟むようになります。これは近況報告というより、“安心材料”をそっと提示しているのでしょう。
「あなたの日常も知りたい」という気持ち
自分の予定を話す男性は、同時に相手の予定にも関心を持っていることが多いもの。「そっちは何してるの？」「週末、空いてる？」と話を広げてくるのは、その典型的なサインと言えます。自分のことを話すのは、相手のことも知りたいという気持ちと、セットになっているものです。
男性が予定をさらっと教えてくれる裏には、「もっと知ってほしい」「もっと近くにいたい」という気持ちが隠れているかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼愛している“フリ”なだけ。男性が本命じゃない女性に言う「ズルいセリフ」