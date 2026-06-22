「難なく勝利」の日本は試合後の“習慣”も「美しい」　蘭メディアが“ゴミ拾い”にも賛辞「全ての試合後に見られる光景だ」【W杯】

日本サポーターのゴミ拾いは、他国のサポーターたちにも波及しているようだ(C)Getty Images

格の違いを見せつけた。

現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）F組第2節がメキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、森保一監督率いる日本代表は、チュニジア代表を4−0で撃破。貴重な勝ち点3を手にし、決勝トーナメント進出へ大きく前進したサムライブルーの戦いぶりには、第1節の対戦国メディアも熱い視線を送っている。

【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る

オランダ代表との初戦を2−2のドローに持ち込んでいた日本代表は、立ち上がりから試合を支配。4分に鎌田大地のゴールで先手を取ると、31分に上田綺世の一撃も決まり、攻撃の手を全く緩めない。68分に伊東純也、83分に再び上田とコンスタントに得点を重ね、チュニジア代表を圧倒した。

試合中、オランダ公共放送『NOS』は、「アフリカのチーム（チュニジア）はなす術なし。試合の4分の1が過ぎた時点で0−1にとどまっているだけでも幸運だ」「前半は一方的な展開だった」などと反応。終盤には、「チュニジアは日本の相手ではない。もう意識はスウェーデン戦に向いていそうだ」と実力差を指摘している。