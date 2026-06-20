ヒロミ、調査結果に衝撃「うそだ！」 すぐに納得「焼肉屋さんで出てくる以外、食べたことない」
タレントのヒロミ（61）が、20日放送の日本テレビ系『オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます』（毎週土曜 前10：30）に出演。アイスにまつわる調査結果に衝撃を受けた。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
俳優の小泉孝太郎とともにMCを務める同番組。冒頭でアイスクリームの「好きな味ランキング」（2025年）が紹介された。
2人は、4位のラムレーズンについて「大人だよね」、3位のチョコミントについて「ミントがあんまり好きじゃないんだよ」などとトーク。2位はミルクだが、1位が隠されており、バニラ味が入っていないことに気づいた。
スタッフにミルクとバニラの違いを確認しつつ、「じゃあバニラでしょう、やっぱり！」と言い切る2人。その後、1位が「抹茶」と発表され、ヒロミは「うそだ！」「え？バニラが入ってないの？7位なの？」などと衝撃を受けた。
ヒロミはこの結果に「抹茶って、そんなに人気なんだ…」とぽつり。「焼肉屋さんで出てくる以外、食べたことない」と振り返り、「なんで最後に出てくる抹茶って、あんなにうまいんだろうね…」としみじみ。ここでようやく美味しさに気づき、「あ、じゃあ1位か（笑）」と納得していた。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
俳優の小泉孝太郎とともにMCを務める同番組。冒頭でアイスクリームの「好きな味ランキング」（2025年）が紹介された。
2人は、4位のラムレーズンについて「大人だよね」、3位のチョコミントについて「ミントがあんまり好きじゃないんだよ」などとトーク。2位はミルクだが、1位が隠されており、バニラ味が入っていないことに気づいた。
ヒロミはこの結果に「抹茶って、そんなに人気なんだ…」とぽつり。「焼肉屋さんで出てくる以外、食べたことない」と振り返り、「なんで最後に出てくる抹茶って、あんなにうまいんだろうね…」としみじみ。ここでようやく美味しさに気づき、「あ、じゃあ1位か（笑）」と納得していた。