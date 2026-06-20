今週の【上場来高値銘柄】イビデン、ゼオン、レーザーテクなど101銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比5230円高の7万1250円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は101社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルAI関連の伏兵として投資マネー攻勢が加速した山王 <3441> [東証Ｓ]、米ファンドによるTOB価格にサヤ寄せをする形となったジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ]、積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視されたイビデン <4062> [東証Ｐ]、マイクロバイオーム技術を持つ米スタートアップに投資した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、26年7月期業績予想及び配当予想を上方修正したサムコ <6387> [東証Ｐ]、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]、JPモルガン証券が目標株価を1万1500円→1万8000円に引き上げたＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]、29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標を発表したタムロン <7740> [東証Ｐ]など。また、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など29社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4021> 日産化 [東証Ｐ]
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4462> 石原ケミ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 20銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6265> コンバム [東証Ｓ]
<6266> タツモ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 19銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6823> リオン [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6920> レーザーテク [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6996> ニチコン [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7245> 大同メ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 5銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7740> タムロン [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7875> 竹田ｉＰ [東証Ｓ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 1銘柄
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 6銘柄
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<3186> ネクステージ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 4銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8795> Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8697> 日本取引所 [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルAI関連の伏兵として投資マネー攻勢が加速した山王 <3441> [東証Ｓ]、米ファンドによるTOB価格にサヤ寄せをする形となったジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ]、積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視されたイビデン <4062> [東証Ｐ]、マイクロバイオーム技術を持つ米スタートアップに投資した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、26年7月期業績予想及び配当予想を上方修正したサムコ <6387> [東証Ｐ]、ＡＳＭＬのＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]、JPモルガン証券が目標株価を1万1500円→1万8000円に引き上げたＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]、29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標を発表したタムロン <7740> [東証Ｐ]など。また、太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など29社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4021> 日産化 [東証Ｐ]
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4462> 石原ケミ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4980> デクセリ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5186> ニッタ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<5332> ＴＯＴＯ [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5367> ニッカトー [東証Ｓ]
<5384> フジミインコ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3441> 山王 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 20銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6237> イワキポンプ [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6265> コンバム [東証Ｓ]
<6266> タツモ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6480> トムソン [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 19銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6668> ＡＤプラズマ [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6800> ヨコオ [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6823> リオン [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6920> レーザーテク [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6996> ニチコン [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7245> 大同メ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 5銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7715> 長野計器 [東証Ｐ]
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7740> タムロン [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7875> 竹田ｉＰ [東証Ｓ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 1銘柄
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 6銘柄
<3156> レスター [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<2674> ハードオフ [東証Ｐ]
<3186> ネクステージ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 4銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一ライフ [東証Ｐ]
<8795> Ｔ＆Ｄ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8697> 日本取引所 [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
株探ニュース