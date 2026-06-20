【ダイエット】「痩せたい」という割には言い訳ばかり…“口だけダイエッター”に友人の痛烈な一言が炸裂【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「痩せたい」と言いながらも、なかなか行動に移せない――。そんな人なら思わずドキッとしてしまう創作ギャグ漫画「ダイエット」を紹介する。作者は、Xで日々5コマ漫画を発信している伊東(@ito_44_3)さん。ダイエットをめぐる友人同士のやり取りが、多くの共感を集めている。
「ダイエットしたいなー。やっぱり、ジムかな〜」。少しぽっちゃりした女性がそうつぶやく。しかし続けて出てきたのは、「でも、お金ないんだよな〜」という言葉だった。
それを聞いた友人は、「一駅手前で降りて歩くってダイエットやってみれば？」と提案する。ウォーキングなら費用もかからず、手軽に始められる運動だからだ。
■次々と飛び出す言い訳
ところが女性は、「山手線使ってるから、一駅が1キロも離れてないんだよね」と即座に反論。さらに「魅力的な飲食店が軒を連ねてて…」と、歩くことで食欲が刺激されてしまうと説明する。せっかくのアドバイスにも次々と言い訳が返ってくる展開に、読者からは共感と苦笑いの声が寄せられた。
■作者自身への戒めも込めて
伊東さんは作品について、「私自身、ダイエットしなきゃな…と思いつつ全く実行に移せていないので、戒めも兼ねて描きました」とコメントしている。
作中では、「明日からやる」「今日はチートデー」など、おなじみの言い訳も登場。あまりのやる気のなさに友人は業を煮やし、最後には容赦ない一言を放つ。
■耳が痛いけれど笑える作品
読者からは、「ないのは金じゃなくて『やる気』。あるのは、食欲と脂肪」「短い会話の間にデブの甘え連発でピキるのはわかる」といった反応が寄せられた。
また伊東さん自身も、「ダイエットに限らず、言い訳の連続は聞いている相手をイラつかせてしまうので、自分も気をつけようと思います」と語る。思わず耳が痛くなる内容だが、それだけに多くの人の共感を呼んでいるようだ。
現在、伊東さんはXで毎日5コマ漫画を更新中。ヒット作品をまとめた無料Kindleも公開しており、「日頃のいいね・RTのおかげでモチベーションが保てます。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」とメッセージを寄せている。
■取材協力：伊東(＠ito_44_3)
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