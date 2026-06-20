ダイエットしたいと言いつつもあれこれ言い訳ばかりの女性に友人が放った、一番スパルタな結論とは!?


【漫画】本編を読む

「痩せたい」と言いながらも、なかなか行動に移せない――。そんな人なら思わずドキッとしてしまう創作ギャグ漫画「ダイエット」を紹介する。作者は、Xで日々5コマ漫画を発信している伊東(@ito_44_3)さん。ダイエットをめぐる友人同士のやり取りが、多くの共感を集めている。

■お金がないから痩せられない？

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「ダイエットしたいなー。やっぱり、ジムかな〜」。少しぽっちゃりした女性がそうつぶやく。しかし続けて出てきたのは、「でも、お金ないんだよな〜」という言葉だった。

それを聞いた友人は、「一駅手前で降りて歩くってダイエットやってみれば？」と提案する。ウォーキングなら費用もかからず、手軽に始められる運動だからだ。

■次々と飛び出す言い訳

ところが女性は、「山手線使ってるから、一駅が1キロも離れてないんだよね」と即座に反論。さらに「魅力的な飲食店が軒を連ねてて…」と、歩くことで食欲が刺激されてしまうと説明する。せっかくのアドバイスにも次々と言い訳が返ってくる展開に、読者からは共感と苦笑いの声が寄せられた。

■作者自身への戒めも込めて

伊東さんは作品について、「私自身、ダイエットしなきゃな…と思いつつ全く実行に移せていないので、戒めも兼ねて描きました」とコメントしている。

作中では、「明日からやる」「今日はチートデー」など、おなじみの言い訳も登場。あまりのやる気のなさに友人は業を煮やし、最後には容赦ない一言を放つ。

■耳が痛いけれど笑える作品

読者からは、「ないのは金じゃなくて『やる気』。あるのは、食欲と脂肪」「短い会話の間にデブの甘え連発でピキるのはわかる」といった反応が寄せられた。

また伊東さん自身も、「ダイエットに限らず、言い訳の連続は聞いている相手をイラつかせてしまうので、自分も気をつけようと思います」と語る。思わず耳が痛くなる内容だが、それだけに多くの人の共感を呼んでいるようだ。

現在、伊東さんはXで毎日5コマ漫画を更新中。ヒット作品をまとめた無料Kindleも公開しており、「日頃のいいね・RTのおかげでモチベーションが保てます。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」とメッセージを寄せている。

■取材協力：伊東(＠ito_44_3)

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