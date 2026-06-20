思い込みや確認不足などによって起こる「凡ミス」。誰にでも起こり得る可能性があるものですが、歴史を辿ってみると、たった一つの小さな「凡ミス」で世界を大きく変えてしまった人たちがいます。そこで今回は、クイズ作家・近藤仁美さんの著書『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』から一部を抜粋し、笑えないけど笑ってしまう、歴史的「凡ミス」をご紹介します。

【書影】笑えないけど……笑っちゃう！！ 読めば元気になれる、新しい「人生の授業」近藤仁美『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』

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ボタンを押し間違えてニューヨーク大停電

コンソリデーテッド・エジソン社

文明社会で暮らす人間は、日々色々なボタンを押し間違える。エレベーターに乗りたそうな人が来たので「開」を押したつもりが「閉」でトドメを刺したり、自動販売機のホットコーヒーであったまるつもりが真冬にアイスコーヒーを飲むことになったり。

――次、止まります。

バスの降車ボタンを押して「これで安心」と身支度を始めたら、「僕が押す♪」とスタンバっていたらしいお子さんが泣きそうになっていた。……いや、ごめんて。合っているのに、最高に間違ったボタンを押してしまった。

このように日常用のボタンなら、押し間違えても、ちょっと不自由だったりそこそこ肩身が狭かったりで済むのだが、非常用のボタンを誤ると、かなりの惨事になる。

そんな出来事が、１９７７年７月13日、アメリカのニューヨークで起きた。

経験豊かだからこそ

この日、ニューヨーク州は雷が激しかった。

20時37分以降、変電所や送電線施設に複数回の落雷があり、ニューヨーク市内に向かう送電線５本のうち、３本がダメになってしまった。残りの機能に負荷がかかりすぎると、送電システムが停止しかねない。

そこで、電力会社の統括団体の人から、大手電力会社コンソリデーテッド・エジソン社の社員に、システムの負荷を軽くする処理が要請された。

電話を受けたのは、ベテランの社員だった。「それなら安心だ」と言いたいところだが、経験豊かだからこそ、かえって慢心があった。

統括団体から要請された処理は、電気の供給側にとっては、できれば避けたいものだった。というのも、一部の地域をあえて停電させてシステムを守るという方法なので、あとで苦情や責任問題に発展しかねない。

（なんで俺が当直の日に……）

余計なことをして怒られるのは、まっぴらだった。そこで、統括団体の人には「やります」と言いながら、実のところのらくらかわしていた。

しばらくして、また電話がかかってきた。

再度処理を急かされたが、ここでもまたしらを切った。もっといえば、計画的に停電を起こそうにも、そのための人員がいなかったのだ。原因は、勝手な自己判断。このベテラン社員は、緊急要員として控えているはずのスタッフを、家に帰してしまっていた。

さて、天気は荒れ続けるが、必要な処理はいっこうに行なわれない。

わかんないけど、たぶんこう！

統括団体の人は、もはやキレていた。のらくら社員を「こいつはダメだ」と諦め、彼の部下にあたる若者に連絡した。

「かくかくしかじかで、さっさとやってください!!」

電話口の剣幕に、真面目な若者は焦ってしまった。

とにかく処理しようと操作パネルの前に行ってみたが、緊急時の対応なんてまだ習っていない。

そもそも、どのボタンをどの順番で押すんだろう。

うーん。うーん……。

そうこうしているうちに、電話の向こうの声はさらにヒートアップした。

ものすごく急かされ、慌てた若者は、

（わかんないけど、たぶんこう！）

と間違ったボタンを押してしまった。

かくして、

ニューヨークは暗闇に包まれた。

時刻は21時過ぎ。まだ人が活動している時間で、季節は真夏。冷房が止まり、暑さに耐えかねた人々は街に出て、思いおもいに過ごした。

地下鉄から避難したり。



（写真提供：Photo AC）

仲間と歌を歌ったり。

盗みに入ったり（！）。

停電していたのは、地域によって５時間から10時間なのだが、その間に１６１６もの店が襲撃され、３７７６人の逮捕者が出た。

被害総額は、約３億ドル（３３０億円）にものぼるといわれる。のらくら責任回避のつもりが、とんでもない事態に陥ってしまった。

市内では映画撮影中

なお、停電が起こったとき、ニューヨーク市内では翌年公開の映画『スーパーマン』第１作の撮影が行なわれていた。スタッフの一人は、撮影用に街灯からこっそり電気を失敬しようとした。その矢先に、大停電。

――え、もしかしてオレのせい？ 原因がわかるまでの数か月間、彼は自分が惨事を引き起こしたと思い込んでいた。

ちなみにこの人は、ジェフリー・アンスワースという。『２００１年宇宙の旅』や『キャバレー』などの映画で知られ、アカデミー撮影賞を二度受賞した、腕利きの撮影監督だ。

映画といえば、かの有名な『メン・イン・ブラック』でも、この停電への言及がなされている。それによると、原因は「エイリアンのいたずら」。真夏の暗闇は、ＳＦに取り入れられるほどニューヨーカーの心に強く印象づけられたようだ。

ところで、大停電を引き起こしたコンソリデーテッド・エジソン社は、現在も営業を続けている。当時と変わらずニューヨークに電気を届け、ガスや蒸気の事業も行なっている。

ただし、例の停電のあとには、複数の対策を講じた。少し例を挙げると、緊急時の詳細手順の決定、雷雨に耐えやすいシステム、スタッフの増強など。

その中にしれっと紛れ込んでいるのが、運用者の適性に関する試験だ。

あのベテラン社員の行動は、やっぱりダメだったらしい。

※本稿は、『世界を変えた「凡ミス」図鑑：昔の人たち、やらかしすぎ！』（三笠書房）の一部を再編集したものです。