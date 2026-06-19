フリーアナウンサーの有働由美子（57）が19日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組の初戦・日本−オランダ戦の解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）を絶賛した。

「あの方のインパクトある解説。目が覚めましたね、朝5時に起きて良かったと思ったもの」と絶賛。「うとうとしないようにYogiboを最大限に立てて、座るバージョンにして見てましたけど、本田さん、面白かったね〜」と続けた。

中継を担当したNHKは、本田の発言をタイムテーブル形式にまとめた“解説目次”を公開しており、「NHK面白い！素晴らしい！NHK」と“古巣”を称賛。「これが人々に欲されていると察知して動いた公共放送NHK素晴らしいですね」と語った。

「（オランダの11番の）ガクポ」の連呼や、試合終了間際の同点弾の直前に「そろそろいける気がする」と発言した場面が印象深かったといい、「（選手を）さん付けで呼ぶの。久保さんはタケ。関係性があるんでしょうけども」と選手の呼び方についても注目。

さらに「“上田（綺世）さん打たれへんか”の言い方が凄いおもしろかった」とも振り返り、「オランダのトイレの便器。海外での生活に慣れてる本田さんならではの。面白かったですね」と“本田語録”を楽しんだことを明かした。