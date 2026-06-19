北欧で広がる漫才文化、フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会の優勝ネタが日本語字幕付きで公開
YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「優勝コンビ - Tilanne | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。動画には、2026年6月6日にフィンランドのヒュヴィンカーで開催されたアニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内の漫才コンテスト「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン マンザイ・キルパイル 2026）」で、見事優勝を果たしたコンビ「Tilanne（ティランネ）」の漫才が収められている。
動画の冒頭では、Tilanneの紹介VTRが流れる。「“社会的に気まずい”2人組」と自称するAkuとMikoの2人は、ケラヴァの街の市議会から提供された「漫才の穴」と呼ばれる空き地で、大会までの20日間を漫才漬けで過ごすつもりだと語る。
VTRが明け、ステージに黒スーツとネクタイ姿で登場した2人は、「二人合わせて... 漫才コンビ Tilanne」と息の合った挨拶で漫才をスタート。しかし、ツッコミのAkuがエピソードを話し始める傍らで、ボケのMikoが立ったまま寝てしまうという予測不能な立ち上がりを見せる。観客の拍手で目を覚ましたMikoだが、今度は肝心のセリフを一発目から忘れてしまうという“メタ漫才”の展開に突入する。
ツッコミのAkuに促されて、カンペを探し出すボケのMiko。見つけた紙を読み上げるが、それは「あなたの生活補助金は打ち切られました」「根拠：漫才活動は就労とみなされます」と書かれた、まさかの通知書だった。フィンランドの社会制度を知る人なら思わず反応してしまう"あるある"的な内容に、会場からはこの日一番とも言える大きな笑いが起こる。その後も2人は、絶妙にカオスな展開を高い演技力でスムーズに進めていく。
終盤には、昨年の優勝コンビであり、今大会の審査員も務めた漫才コンビ「OHO（オホ）」をネタ中でいじるなど、会場全体を巻き込んだ掛け合いを披露。ネタの最後には、あきれ果てたツッコミのAkuが「残りはお前ひとりでやれ」とボケのMikoに指示。ラストはMikoが床に寝転がり、フィンランドの芸人のミームになったダンスをパロディするというオチで締めくくった。
大会当日、Tilanneは最終的に審査員から満票を獲得し、優勝を果たした。台本・構成、演技力、キャラクターなど、多くの部分で優れたパフォーマンスを見せたTilanneが、観客と審査員の心を見事につかんだ形だ。
また、同チャンネルでは今後、今大会の他の参加者たちのネタ動画や、大会全編の日本語字幕付き動画も公開予定。北欧漫才・黎明期のリアルな発展の様子が見逃せない。
動画の冒頭では、Tilanneの紹介VTRが流れる。「“社会的に気まずい”2人組」と自称するAkuとMikoの2人は、ケラヴァの街の市議会から提供された「漫才の穴」と呼ばれる空き地で、大会までの20日間を漫才漬けで過ごすつもりだと語る。
VTRが明け、ステージに黒スーツとネクタイ姿で登場した2人は、「二人合わせて... 漫才コンビ Tilanne」と息の合った挨拶で漫才をスタート。しかし、ツッコミのAkuがエピソードを話し始める傍らで、ボケのMikoが立ったまま寝てしまうという予測不能な立ち上がりを見せる。観客の拍手で目を覚ましたMikoだが、今度は肝心のセリフを一発目から忘れてしまうという“メタ漫才”の展開に突入する。
ツッコミのAkuに促されて、カンペを探し出すボケのMiko。見つけた紙を読み上げるが、それは「あなたの生活補助金は打ち切られました」「根拠：漫才活動は就労とみなされます」と書かれた、まさかの通知書だった。フィンランドの社会制度を知る人なら思わず反応してしまう"あるある"的な内容に、会場からはこの日一番とも言える大きな笑いが起こる。その後も2人は、絶妙にカオスな展開を高い演技力でスムーズに進めていく。
終盤には、昨年の優勝コンビであり、今大会の審査員も務めた漫才コンビ「OHO（オホ）」をネタ中でいじるなど、会場全体を巻き込んだ掛け合いを披露。ネタの最後には、あきれ果てたツッコミのAkuが「残りはお前ひとりでやれ」とボケのMikoに指示。ラストはMikoが床に寝転がり、フィンランドの芸人のミームになったダンスをパロディするというオチで締めくくった。
大会当日、Tilanneは最終的に審査員から満票を獲得し、優勝を果たした。台本・構成、演技力、キャラクターなど、多くの部分で優れたパフォーマンスを見せたTilanneが、観客と審査員の心を見事につかんだ形だ。
また、同チャンネルでは今後、今大会の他の参加者たちのネタ動画や、大会全編の日本語字幕付き動画も公開予定。北欧漫才・黎明期のリアルな発展の様子が見逃せない。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「日本の笑いを北欧へ」というビジョンのもと活動する北欧漫才プロジェクトのチャンネル。プロジェクト代表GEN TAKAGIが、フィンランドでの漫才イベント、現地で生まれた漫才コンビ、漫才普及のプロセスなどを発信しています。