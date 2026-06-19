この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「優勝コンビ - Tilanne | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。動画には、2026年6月6日にフィンランドのヒュヴィンカーで開催されたアニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内の漫才コンテスト「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン マンザイ・キルパイル 2026）」で、見事優勝を果たしたコンビ「Tilanne（ティランネ）」の漫才が収められている。



動画の冒頭では、Tilanneの紹介VTRが流れる。「“社会的に気まずい”2人組」と自称するAkuとMikoの2人は、ケラヴァの街の市議会から提供された「漫才の穴」と呼ばれる空き地で、大会までの20日間を漫才漬けで過ごすつもりだと語る。



VTRが明け、ステージに黒スーツとネクタイ姿で登場した2人は、「二人合わせて... 漫才コンビ Tilanne」と息の合った挨拶で漫才をスタート。しかし、ツッコミのAkuがエピソードを話し始める傍らで、ボケのMikoが立ったまま寝てしまうという予測不能な立ち上がりを見せる。観客の拍手で目を覚ましたMikoだが、今度は肝心のセリフを一発目から忘れてしまうという“メタ漫才”の展開に突入する。



ツッコミのAkuに促されて、カンペを探し出すボケのMiko。見つけた紙を読み上げるが、それは「あなたの生活補助金は打ち切られました」「根拠：漫才活動は就労とみなされます」と書かれた、まさかの通知書だった。フィンランドの社会制度を知る人なら思わず反応してしまう"あるある"的な内容に、会場からはこの日一番とも言える大きな笑いが起こる。その後も2人は、絶妙にカオスな展開を高い演技力でスムーズに進めていく。



終盤には、昨年の優勝コンビであり、今大会の審査員も務めた漫才コンビ「OHO（オホ）」をネタ中でいじるなど、会場全体を巻き込んだ掛け合いを披露。ネタの最後には、あきれ果てたツッコミのAkuが「残りはお前ひとりでやれ」とボケのMikoに指示。ラストはMikoが床に寝転がり、フィンランドの芸人のミームになったダンスをパロディするというオチで締めくくった。



大会当日、Tilanneは最終的に審査員から満票を獲得し、優勝を果たした。台本・構成、演技力、キャラクターなど、多くの部分で優れたパフォーマンスを見せたTilanneが、観客と審査員の心を見事につかんだ形だ。



また、同チャンネルでは今後、今大会の他の参加者たちのネタ動画や、大会全編の日本語字幕付き動画も公開予定。北欧漫才・黎明期のリアルな発展の様子が見逃せない。