この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「庶民が大変になる日銀の利上げ！日本のためになるのか？」を公開した。動画では、日銀による利上げのタイミングに強い疑問を呈し、国民生活を置き去りにした日銀の組織体質について怒りを交えて語っている。

動画冒頭、竹田氏は利上げについて「別に利上げはしていいと思うんですけど、今なのかというのは大いなる疑問」と切り出した。輸入物価を抑えるための円高誘導という側面はあるものの、一般庶民は住宅ローンなどで借金をしているケースが多く、利上げは返済額の増加を招き「自由に使えるお金が減る」と指摘した。

続いて金利の役割について、経済が過熱しすぎた際に「アクセルを緩めてブレーキをかける」ものだと説明。しかし現状の日本経済は、物価は上がったものの企業の投資や雇用が増えておらず、それに伴う賃金上昇も起きていないと分析。投資が拡大していない現状での金利引き上げは「完全に間違っている」「冷や水をかけるタイミングではない」と強く批判した。さらに「物価高が悪いんじゃなくて、それに見合う賃金上昇がないのが問題だ」と述べ、政府に対しては投資を促す減税や優遇措置を行うべきだと提言した。

また、日銀の組織内部の体質にも矛先を向け、「金利を上げたら勝ち（出世）、下げたら負け」という文化があると指摘。経済状況に関わらず、組織として金利を上げるタイミングを虎視眈々と狙っていると語った。

最後は「自分の出世とか関係ねえ」「国家のために仕事しろ」と声を大にして訴え、「国民のために仕事してほしい」「それができないんだったら辞めてほしい」と、日銀関係者に対して公務員としての本来の役割を果たすよう強く求めて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

日銀の利上げに疑問符「庶民は自由に使えるお金が減る」
01:04

利上げは景気への「冷や水」今はブレーキをかける時ではない
03:19

賃金上昇に必要なのは投資。しかし日本企業は投資していない
05:27

日銀の知られざる文化「金利を上げたら勝ち、下げたら負け」
06:26

「国のために仕事しろ」竹田恒泰が日銀の姿勢を痛烈批判

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