JFAが独自選定した“世界一への拠点”…日本代表ベースキャンプ施設を公開！　離脱した遠藤航のロッカーも

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　FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のチームベースキャンプ地が、報道陣向けに公開された。

　日本代表はアメリカ・テネシー州ナッシュビルに位置するナッシュビルSCトレーニングセンターを今大会の拠点としている。2023年6月にオープンした最新施設で、MLS（メジャーリーグ・サッカー）のナッシュビルSCが所有・使用。2面の天然芝ピッチをはじめ、選手・スタッフ用のロッカールーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナなどが完備されている。

　大会期間中は特別仕様の装飾も施されており、ロッカールームには各選手の名前と背番号が掲出されている。負傷離脱となった遠藤航のロッカーもそのまま残されており、追加招集された町野修斗の装飾は現在発注中だという。またサポート役として帯同している吉田麻也南野拓実の名前と背番号が入ったロッカーも用意されている。

　同施設は当初FIFAが定めるチームベースキャンプ地の候補には含まれておらず、日本サッカー協会がチームベースキャンプ地として独自に発掘した。松本良一フィジカルコーチは、ナッシュビルを選んだ決め手について「トレーニングファシリティとホテルの施設がすごく良かった」と説明。選手たちからも環境面の充実ぶりを評価する声が相次いでいる。

　日本代表は今後もナッシュビルを拠点としながら、グループステージの試合が行われるダラス（オランダ代表戦、スウェーデン戦）とモンテレイ（チュニジア代表戦）に往復移動する。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）まで、このナッシュビルSCトレーニングセンターをベースに戦いの準備を進める予定だ。


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