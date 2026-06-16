「あれデカかった」大悟の“強面”イメージを変えた番組とは…是枝監督も映画起用のきっかけに「それで選んだ」

「あれデカかった」大悟の“強面”イメージを変えた番組とは…是枝監督も映画起用のきっかけに「それで選んだ」