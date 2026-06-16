ABEMAが、6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を全編無料生中継し、関連動画の総再生回数が2,000万回を突破したことが明らかになった。

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ABEMAでは、「Premiere Ceremony」から「レッドカーペット」、「Grand Ceremony」まで約11時間にわたり、独自の特別編成で生中継を実施。生中継の視聴者数は186万人を記録したほか、SNSを含む関連動画の総再生回数は2,000万回を突破した。

レッドカーペット中継では、MISAMOやM!LK、FRUITSZIPPERら出演アーティストにカメラレンズへサインを記入してもらう特別企画を実施。直筆サインが刻まれた特製サインボードをプレゼントするキャンペーンも展開された。あわせて「去年の音楽活動を一言で表すと？」をテーマにした突撃インタビュー企画など、SNSを中心としたオリジナルコンテンツも多数配信された。

インタビュー中継では、MAZZELのメンバー・SEITOが、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演する“おひな様”こと長浜広奈のものまねを、本人が見守る中で披露する一幕も。長浜は「本物（自分）の方が可愛いので、もっとキュートさを出してほしいです」と返し、スタジオと中継会場が笑いに包まれた。

また、「Grand Ceremony」中継のABEMAスタジオには、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした男性歌謡コーラスグループ・モナキも出演。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが、受賞結果やパフォーマンスの見どころについて語った。

なかでも、長浜広奈とモナキのメンバー・おヨネによるコラボ動画はSNS上で大きな反響を集め、「最高なコンビ発見」「可愛いの異種対決」「シリーズ化希望」といったコメントが相次いだ。

なお、ABEMAでは最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLE、最優秀楽曲賞のサカナクション、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ/ソロ）のM!LKの受賞シーンや、レッドカーペットインタビューの様子を見逃し配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）