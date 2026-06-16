雷が鳴り響く嵐の夜、怖がる子もいれば、まったく気にしない子もいるようです。そんな個性豊かな姿が微笑ましいと話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破し、「何歳になっても怖いものは怖いよね」「寄り添い合う素敵な関係」「寄り添ってて可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：嵐の夜、雷を怖がる犬→寝ている猫のところに行くと…あまりにも『ほほえましい光景』】

雷の夜のそれぞれの過ごし方

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、柴犬の「ももちゃん」黒猫の「天くん」キジトラの「空（くう）くん」茶トラの「月（るな）ちゃん」達のある日の夜の様子。この日は激しい雨が降り、雷が鳴り響いていたそうです。

そんな中でも、月ちゃんは窓辺でぐっすりと眠り、空くんも気にせずのんびりと過ごす大物っぷりを見せていたのだとか。一方、ももちゃんは少し怖かったのか、どこか落ち着かない様子でソワソワしており、天くんも雷の音が気になっていたようです。

しっぽ踏んでますよ！

なかなか落ち着けないももちゃんは、ゴロゴロとくつろぐ空くんの隣へ移動し、ようやくゴロンとリラックスできました。しかし、ももちゃんが寝転んだ場所は、なんと空くんのしっぽの上！

これにはママさんも思わず「空ちゃん踏んでるけどw」と大笑い。踏まれた空くんはしっぽを振って抗議していたそうですが、ももちゃんはまったく気にしていない様子で、さらにしっぽをしっかりホールド。優しい空くんは怒ることもなく、そのままでいてくれたようです。

やっぱり誰かのそばが安心

それでも雷が怖かったのか、その後ももちゃんは椅子の下へ潜り込み、身を隠してしまったといいます。すると今度は、空くんのことが大好きだという月ちゃんがすかさずやってきました。空くんの隣をしっかり確保し、ご満悦な様子だったとか。

しばらくして落ち着いたのか、ももちゃんも椅子の下から出てきたそうです。そして最後は月ちゃんとぴったり寄り添いながら、仲良くリラックスしていたのだとか。怖いときは誰かのそばにいると安心できますよね。

投稿には「何歳になっても怖いものは怖いよね」「寄り添い合う素敵な関係」「寄り添ってて可愛い」「みんな揃っていたら怖くないからね」「雷が鳴ってもみんな一緒だから安心ですね！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では他にも、ももちゃん達の可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。