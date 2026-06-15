【ホロドリゲーム企画】 6月15日21時 開始予定

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スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」を用いた企画番組が、6月15日21時より白上フブキさんのYouTubeチャンネルにて配信される。

「ホロドリ」は、Vtuberグループ「ホロライブ」の所属タレントが参加するリズム＆RPGゲーム。企画では「お姉さんチーム」として白上フブキさん、癒月ちょこさん、猫又おかゆさん、不知火フレアさん、「お子さまチーム」としてさくらみこさん、夏色まつりさん、ラプラス・ダークネスさん、音乃瀬奏さんが、リズムゲームとミニゲーム4種を用いたチーム対抗戦に挑む。

【【 #ホロドリゲーム企画 】お姉さんVSお子さま！？ #ホロドリ エンジョイゲーム大会！！】

5月29日に配信された「ホロドリ 新情報公開特番！～企画の告知も！？～」より

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