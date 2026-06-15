お姉さん＆お子さまチームがリズムゲームとミニゲームで激突！「ホロドリ」ゲーム企画が本日配信
【ホロドリゲーム企画】 6月15日21時 開始予定【【 #ホロドリゲーム企画 】お姉さんVSお子さま！？ #ホロドリ エンジョイゲーム大会！！】
【拡大画像へ】
スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」を用いた企画番組が、6月15日21時より白上フブキさんのYouTubeチャンネルにて配信される。
「ホロドリ」は、Vtuberグループ「ホロライブ」の所属タレントが参加するリズム＆RPGゲーム。企画では「お姉さんチーム」として白上フブキさん、癒月ちょこさん、猫又おかゆさん、不知火フレアさん、「お子さまチーム」としてさくらみこさん、夏色まつりさん、ラプラス・ダークネスさん、音乃瀬奏さんが、リズムゲームとミニゲーム4種を用いたチーム対抗戦に挑む。
5月29日に配信された「ホロドリ 新情報公開特番！～企画の告知も！？～」より
/／- ホロライブドリームス【ホロドリ】 (@hololive_dreams) June 13, 2026
🎮💥 #ホロドリ チーム対抗ゲーム企画 🎮💥
6/15(月)21時～配信📺
＼
お姉さんチーム VS お子さまチームの対抗戦！
ミニゲーム＆リズムゲームでわちゃわちゃバトル！？💥
🔽待機所https://t.co/S1JJlZ8FmZ https://t.co/IPlFAinWsi
(C) COVER / (C) QualiArts, Inc.