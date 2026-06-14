この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「大儲け企業はコレをやっている！利益を増やす最強テクニックを大公開！」と題した動画を公開した。動画では、公認会計士試験公開模試全国1位の実績を持つ市ノ澤翔が、日本の中小企業の多くが赤字に苦しむ現状を背景に、会社に「利益剰余金」を残すための6つの具体的なアプローチを解説している。



市ノ澤はまず、日本の中小企業の約7割が赤字であるという厳しい現実を指摘する。会社を存続させ、経営者の夢や目標を実現するためには、利益を出して利益剰余金を積み上げるしか道はないと断言。気合や根性ではなく、数字に基づく経営の必要性を説いた。



その上で、利益を増やすための手段として損益計算書の構造を図解する。売上から変動費を引いた「限界利益」、さらに固定費を引いた「経常利益」の仕組みを整理した上で、6つのテクニックを提示した。具体的には「固定費を減らす」「利益率を維持したまま売上を増やす」「変動費率を下げる」「限界利益率を上げる」「固定費を増やして売上を上げる」「単価を上げる」の6つである。



特に注目すべきは、単にコストを削るだけでなく、「戦略経費」としての固定費には積極的にお金を使うべきだという視点である。将来の売上や利益につながる広告宣伝費や研究開発費は減らさず、予算を確保して投資することが重要だと語る。また、昨今のインフレ傾向を踏まえ、値上げを恐れずに単価を上げることが企業存続の必須条件であると力説。「値上げには理由が必要」としながらも、原価高騰などを背景に今は値上げがしやすい大チャンスであると分析した。



最後に市ノ澤は、「利益を増やす方法は無数にある。やれることは全部やって利益を爆増させろ」という力強い言葉で動画を締めくくった。単なる精神論ではなく、数字に基づいた緻密な経営戦略こそが、企業を黒字化へと導く最強の武器となることがよく分かる内容となっている。