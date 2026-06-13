伊藤博文暗殺の安重根を題材とした小説『民族魂―安重根と伊藤博文の運命的対決』、韓国で出版…どんな内容か

日本の初代内閣総理大臣・伊藤博文を暗殺した人物で知られる安重根（アン・ジュングン）を題材とした小説が、韓国で出版された。

【写真】安重根を“知らなくて”大炎上→謝罪した韓国女性アイドル

韓国で平和マラソンランナーで知られるカン・ミョング作家が、国内において“剥製”にされた英雄の枠を打ち破る、実話に基づいた新たな安重根の小説『民族魂―安重根と伊藤博文の運命的対決』を出版した。

単なる抗日武装闘争の歴史にとどまらず、激動の近代東アジアを舞台に、平和と人間の尊厳の意味を重厚に問いかける長編歴史小説である。

この小説の最大の特徴は、韓国で「ハルビン義挙」とされる伊藤博文暗殺事件いう断片的な事件の再現にとどまらず、安重根と伊藤博文をそれぞれ朝鮮と日本の近代史の象徴として並べ、交差させて配置した点である。

日本で「近代化の父」と呼ばれる伊藤博文の成長過程や明治維新の歴史的背景まで詳細に叙述することで、韓日両国がなぜ運命的に衝突せざるを得なかったのか、その構造的な悲劇を立体的に描き出した。

ここにキム・グ、イ・サンソル、ホン・ボムド、アン・チャンホなど、独立運動史に名を残す大物たちを同時に登場させ、朝鮮末期の混乱し、かつダイナミックな時代相を生き生きと蘇らせた。

小説は、狩猟を楽しみながらも彷徨っていた平凡で欠点だらけの青年アン・ウンチル が、時代の混乱の中でどのようにして偉大な思想家であり革命家へと目覚めていくのか、その内面の成長に焦点を当てる。

特に注目すべき点は、安重根の『東洋平和論』を作品における一貫して核心的な骨組みに据えていることである。

著者は、安重根が100余年も前に、すでに東アジア共同体の構築、多国間安全保障体制、さらには共同銀行や共同通貨の設立という、時代を先取りしたビジョンを構想していたことを強調し、彼を単なる独立運動家ではなく、先駆的な「東洋平和の設計者」として再照明している。

何より、この作品が与える大きな感動は、著者の涙ぐましい執筆への闘魂と相まっていっそう輝きを放つ。アジア人として初めてアメリカ大陸を横断し、ユーラシアを駆け抜けた「鉄脚」と知られる著者は、執筆の途中で脳梗塞に倒れ、半身不随という過酷な試練に直面した。

しかし、「走れない自分は受け入れられても、書けない自分は到底受け入れられなかった」という折れない意志で、不自由な指を使って一文字一文字タイピングし、3年にわたる死闘の末に、ついに原稿を完成させた。平凡な人間であっても、奮然と立ち上がるとき、暗闇の夜空で道を案内する一筋の光になり得るという著者の率直な告白は、小説の中の人間・安重根の熾烈な生き様と驚くほど重なり合う。

『民族魂』は現代の読者に対し、「今、私たちにとって安重根義士とは誰であり、彼が果たせなかった東洋平和の夢は誰が引き継ぐのか」という問いを投げかける。韓国で“英雄”とされる人物の記憶を超え、葛藤が高まる現代の東アジア情勢の中で共生と平和の道を問う本書は、現代を生きる韓国人に必ず読まれるべき重厚な道標となると評価されている。

（記事提供＝時事ジャーナル）