アメリカのトランプ大統領は、イランに対し極めて激しい攻撃を行うと表明しました。アメリカは自衛のためとして2日連続でイランに攻撃を実施しており、イラン側はホルムズ海峡を封鎖すると示唆するなど、和平合意は再び危機的な状況となっています。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

■専門家「両国とも合意したい気持ちは変わらないが、正式な合意は遠のいた」

アメリカ政治に詳しい小谷教授は、アメリカ側は和平合意の交渉をまとめたいという気持ちは変わっていないとしています。また、中東情勢に詳しい田中教授も、イラン側も合意したい気持ちに変わりはないとしながらも、今回の攻撃の応酬で正式な合意は遠のいたと考えています。

■専門家、攻撃の背景に「イランの時間稼ぎへの鬱憤」「イランは折れない」と異なる見方

今回の攻撃の背景について、小谷教授は、合意に向けた交渉が大詰めを迎えるなか、イランが時間稼ぎをしていることにトランプ大統領の鬱憤がたまった結果だとしています。

一方、田中教授は、イランは時間稼ぎをしているのではなく当然の権利を主張しているだけで、アメリカが現在提示している条件では合意できないと指摘しています。

田中教授

「トランプ大統領は圧力をかければイランが折れると思っているかもしれないが、イランは絶対に折れない」



■専門家「戦闘規模は停戦交渉前より大きくなる可能性も」

今後の見通しについて、小谷教授は次のように話しています。

小谷教授

「交渉による解決がいったんストップする可能性もある。攻撃の応酬がどこまで続くか見きわめる必要がある」

トランプ大統領は再び激しい攻撃を行うとしていますが、田中教授も危機感を示しています。

田中教授

「このあとまた攻撃となった場合、戦闘の規模は停戦交渉前より大きくなるかもしれない」

■イラン情勢で世界各国に影響 インドネシアでガソリン価格30%以上引き上げ

イラン情勢の影響は世界各国に広がっています。ロイター通信によりますと、東南アジアのインドネシアでは10日、ガソリン価格が30％以上引き上げられました。記事ではバイク利用者の「本当に重荷だ」「一度に引き上がる価格としてはかなり大きい」といった声が報じられています。

ヨーロッパのギリシャでは先月、中東情勢がエネルギーコストを引き上げ生活に影響が出ているとして、公務員らを中心にした数千人規模のデモが行われたということです。

また、オーストラリアでは中東情勢によって肥料が高騰し、小麦の生産量が減少しているということです。これにより、世界的に上昇している小麦価格がさらに上昇する可能性が示唆されています。

一方、日本について高市総理は、きょう関係閣僚会議を開きました。その中で、原油の調達先の多角化が進み、来月にはホルムズ海峡を経由しない形で去年とほぼ同じ量の原油を調達できるメドがたったとしました。その上で、再来年3月末までの石油の安定供給が可能だと強調しました。