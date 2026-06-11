アレルギー体質「自分から薬を飲まない」息子の服薬管理に疲弊→3年継続した母が見た“驚きの変化”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
1年中花粉が飛来しており、つらい思いをしている人も多いのではないだろうか。今回は、アレルギー症状がひどく、小学生で舌下免疫療法を受けることにした息子をもつエェコ(@nakiri_aik)さんの実録漫画「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」を紹介する。舌下免疫療法とはどのようなものか、メリットやデメリットまでを漫画でわかりやすく伝えている。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■目が腫れるほどの症状悪化で決断した「舌下免疫療法」
ある日、アレルギー症状がひどく目が腫れるまでになった息子。もともとアレルギー体質だったものがさらに悪化し、医療機関を受診した際に勧められたのが「舌下免疫療法」だった。
舌下免疫療法は、日本人に多い「スギ花粉症」と通年問題になる「ダニアレルギー性鼻炎」に対するアプローチとして知られる治療法だ。アレルギーの原因であるアレルゲンを少量ずつ投与していくことで免疫寛容を促し、根本的な体質改善が期待できるといわれている。ダニアレルギーのほかに、スギ花粉に有効な投薬も存在する。
■「自分から薬を飲まない」毎日の苦労と見えてきた変化
1日1回の投薬を3〜4年間継続する必要があるこの治療。エェコさんは「元々ハウスダストのアレルギーがあったので薬は飲んでいたのですが、その症状がひどくなってしまったので、より専門的な治療をとはじめました」と、治療に踏み切った背景を語る。
しかし、小学生の毎日の服薬管理は容易ではない。「とにかく自分から薬を飲まないので、親の声かけが必要で困ってます(現在進行形)」と、リアルな苦労を明かしてくれた。気になる副作用については、息子の場合「とくになかった」という。
■鼻と目の症状が8割減！継続が鍵となる根本治療
毎日の声かけという親のサポートもあり、治療の効果は着実に表れているようだ。「徐々に効くお薬なので、最初は目立った変化はありませんでしたが、今では鼻と目の症状が8割くらい落ち着きました」とエェコさんは喜びを語る。
治療の終わりについては「先生からは特に期限を言われていません。ですが感覚的にはもう少しかなと思っています」と、完治に向けて前向きな姿勢を見せている。エェコさんは本作のほかにも、自身のエッセイ漫画や、見聞きした「困った体験談」などをSNS等で発信している。アレルギーに悩む人は、1つの選択肢として参考にしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。