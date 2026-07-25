チロルチョコのスイートポテトが登場！本気の芋スイーツを楽しむ秋限定の味わい

秋の味覚として人気の高いさつまいもスイーツが、チロルチョコの新作として登場します。2026年8月3日（月）より発売される「スイートポテト〈袋〉」は、スイートポテトのしっとりなめらかな食感と濃厚な味わいを追求した一品。手軽に楽しめるチョコレートでありながら、本格的なスイーツ感覚を味わえる秋の新商品として注目を集めそうです♡

本気で再現したスイートポテトの味

「スイートポテト〈袋〉」は、さつまいもスイーツの代表格であるスイートポテトをイメージして開発された商品です。

パッケージに記された「これが、チロルの本気芋」というメッセージからも分かるように、リアルな味わいへのこだわりが詰め込まれています。

センターには黒ごまを練りこんだスイートポテト風味あんを使用。さつまいもの自然な甘みと黒ごまの香ばしさが重なり合い、奥行きのある味わいを楽しめます。

さらに、しっとりとなめらかな食感を再現することで、まるで本物のスイートポテトを食べているかのような満足感を実現。

底面には焦がし感を表現した生地を採用し、見た目にも焼き上げたスイートポテトらしさを感じられる仕上がりです。

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高級感あふれる秋らしいデザイン

外装パッケージは、ホクホクとしたさつまいものおいしさが伝わるビジュアルを大きく配置したデザインです。

ブラックとゴールドを組み合わせることで、チロルチョコらしい親しみやすさの中にも上質感をプラス。秋の訪れを感じさせる落ち着いた雰囲気に仕上げられています。

また、個包装は全2種類を展開。スイートポテトそのものをイメージした遊び心のあるデザインも採用されており、開封する楽しさも味わえます。

なお、個包装のデザインはランダム封入となるため、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです。

手軽に楽しめる秋限定チョコ

商品は1袋5個入りで、価格は108円（税込参考価格）。毎日のおやつや仕事の合間のリフレッシュタイムにもぴったりなサイズ感です。

発売日は2026年8月3日（月）。全国で販売されるほか、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売予定となっています。

季節限定ならではの味わいを気軽に楽しめるのも魅力のひとつ。さつまいも好きはもちろん、秋らしいスイーツを探している方にもおすすめです。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※個包装のデザインはランダム封入となります。

秋のおやつ時間を彩る新作チョコ

チロルチョコの「スイートポテト〈袋〉」は、さつまいもの豊かな風味とスイートポテトのしっとり食感を手軽に楽しめる秋限定の新作です。

1袋108円（税込参考価格）といううれしい価格ながら、本格的なスイーツのような満足感を味わえるのも魅力。秋のティータイムやおやつ時間のお供として、ぜひチェックしてみてくださいね♪