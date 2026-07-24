都民へ1万1000円相当の東京ポイント付与、「PayPayポイント」「WAON POINT」への交換開始日決定【対象ポイント一覧】
東京ポイント交換先は7事業者に
東京都は、公式アプリ（東京アプリ）で提供する「東京ポイント」付与のサービスにおいて、交換可能な事業者の追加を発表した。新たに「PayPayポイント」と「WAON POINT」への交換を、27日午前10時より開始する。
【画像】図でチェック！東京ポイントの貯め方・使い方
東京都公式アプリ（東京アプリ）は、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。
貯まった東京ポイントは、民間決済事業者のポイントや都立施設等の入場チケットへの交換が可能。これまで、au PAY、ｄポイント、メルカリポイント、楽天ペイ、Vポイントが交換の対象となっていた。
ことし2月より開始された「東京アプリ生活応援事業」では、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて、都民の生活をより一層応援するために、東京アプリを活用し、マイナンバーカードによる本人確認を行った都民に対し、迅速かつ効率的に東京ポイントを届ける。
対象者は、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者（東京都に住民登録されている方）。付与されるのは、1万1000ポイント。民間決済事業者のポイントと交換できる。1ポイント1円相当。
■東京ポイントが交換できる民間決済事業者のサービス
au PAY
ｄポイント
メルカリポイント
楽天ペイ
Vポイント
7月27日午前10時〜
PayPayポイント
WAON POINT
東京都は、公式アプリ（東京アプリ）で提供する「東京ポイント」付与のサービスにおいて、交換可能な事業者の追加を発表した。新たに「PayPayポイント」と「WAON POINT」への交換を、27日午前10時より開始する。
【画像】図でチェック！東京ポイントの貯め方・使い方
東京都公式アプリ（東京アプリ）は、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。
ことし2月より開始された「東京アプリ生活応援事業」では、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて、都民の生活をより一層応援するために、東京アプリを活用し、マイナンバーカードによる本人確認を行った都民に対し、迅速かつ効率的に東京ポイントを届ける。
対象者は、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者（東京都に住民登録されている方）。付与されるのは、1万1000ポイント。民間決済事業者のポイントと交換できる。1ポイント1円相当。
■東京ポイントが交換できる民間決済事業者のサービス
au PAY
ｄポイント
メルカリポイント
楽天ペイ
Vポイント
7月27日午前10時〜
PayPayポイント
WAON POINT