混雑回避！ディズニーシーのショー「ダンス・ザ・グローブ！」穴場鑑賞スポット
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.4 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 4 2」と題した動画を公開しました。動画では、2026年5月の東京ディズニーシーを巡りながら、25周年を祝う限定フラッグ探しや最新グルメ、夜のエンターテイメントまでパークの魅力がたっぷりと紹介されています。
ファンタジースプリングスでは「ラプンツェルのランタンフェスティバル」周辺を散策し、塔に戻ってきたラプンツェルをレポート。さらに、パーク内の各テーマポートでキャストが持つ「25周年のフラッグ」を探し歩き、見事に全種類のフラッグをコンプリートする様子が収められています。ポートディスカバリーでは、トラッシュカン（ゴミ箱）にソーラーパネルが搭載されているという新たな発見も紹介しました。
グルメ情報も見逃せません。ファンタジースプリングス内のポップコーンワゴンでは、フレーバーが「ガーリックシュリンプ」に変更されたことを発見。また「シーサイドスナック」では、「スペシャルうきわまん」を求める長蛇の列がケープコッドまで伸びる驚きの光景が映し出されています。夕食には「ホライズンベイ・レストラン」を訪れ、「シーフードアヒージョ」やハンバーグを堪能し、「アヒージョが特におすすめ」と絶賛しました。
日が暮れた後は、アメリカンウォーターフロントでのショー「ダンス・ザ・グローブ！」を穴場スポットから鑑賞。一日の締めくくりには、メディテレーニアンハーバーを彩る「スパークリング・ジュビリー・ナイト」の美しいプロジェクションマッピングを満喫しています。最新のパーク情報や鑑賞スポットのヒントが詰まった本動画は、次回のディズニーシー訪問に向けた計画作りに大いに役立ちそうです。
ファンタジースプリングスでは「ラプンツェルのランタンフェスティバル」周辺を散策し、塔に戻ってきたラプンツェルをレポート。さらに、パーク内の各テーマポートでキャストが持つ「25周年のフラッグ」を探し歩き、見事に全種類のフラッグをコンプリートする様子が収められています。ポートディスカバリーでは、トラッシュカン（ゴミ箱）にソーラーパネルが搭載されているという新たな発見も紹介しました。
グルメ情報も見逃せません。ファンタジースプリングス内のポップコーンワゴンでは、フレーバーが「ガーリックシュリンプ」に変更されたことを発見。また「シーサイドスナック」では、「スペシャルうきわまん」を求める長蛇の列がケープコッドまで伸びる驚きの光景が映し出されています。夕食には「ホライズンベイ・レストラン」を訪れ、「シーフードアヒージョ」やハンバーグを堪能し、「アヒージョが特におすすめ」と絶賛しました。
日が暮れた後は、アメリカンウォーターフロントでのショー「ダンス・ザ・グローブ！」を穴場スポットから鑑賞。一日の締めくくりには、メディテレーニアンハーバーを彩る「スパークリング・ジュビリー・ナイト」の美しいプロジェクションマッピングを満喫しています。最新のパーク情報や鑑賞スポットのヒントが詰まった本動画は、次回のディズニーシー訪問に向けた計画作りに大いに役立ちそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。