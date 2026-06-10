この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.4 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 4 2」と題した動画を公開しました。動画では、2026年5月の東京ディズニーシーを巡りながら、25周年を祝う限定フラッグ探しや最新グルメ、夜のエンターテイメントまでパークの魅力がたっぷりと紹介されています。

ファンタジースプリングスでは「ラプンツェルのランタンフェスティバル」周辺を散策し、塔に戻ってきたラプンツェルをレポート。さらに、パーク内の各テーマポートでキャストが持つ「25周年のフラッグ」を探し歩き、見事に全種類のフラッグをコンプリートする様子が収められています。ポートディスカバリーでは、トラッシュカン（ゴミ箱）にソーラーパネルが搭載されているという新たな発見も紹介しました。

グルメ情報も見逃せません。ファンタジースプリングス内のポップコーンワゴンでは、フレーバーが「ガーリックシュリンプ」に変更されたことを発見。また「シーサイドスナック」では、「スペシャルうきわまん」を求める長蛇の列がケープコッドまで伸びる驚きの光景が映し出されています。夕食には「ホライズンベイ・レストラン」を訪れ、「シーフードアヒージョ」やハンバーグを堪能し、「アヒージョが特におすすめ」と絶賛しました。

日が暮れた後は、アメリカンウォーターフロントでのショー「ダンス・ザ・グローブ！」を穴場スポットから鑑賞。一日の締めくくりには、メディテレーニアンハーバーを彩る「スパークリング・ジュビリー・ナイト」の美しいプロジェクションマッピングを満喫しています。最新のパーク情報や鑑賞スポットのヒントが詰まった本動画は、次回のディズニーシー訪問に向けた計画作りに大いに役立ちそうです。

YouTubeの動画内容

02:44

ファンタジースプリングス散策と25周年フラッグ探し
07:42

ポップコーンの新フレーバー「ガーリックシュリンプ」を発見
12:37

ポートディスカバリーで25周年フラッグをコンプリート
20:13

アメリカンウォーターフロントで「ダンス・ザ・グローブ！」を鑑賞
36:11

1日を締めくくる「スパークリング・ジュビリー・ナイト」

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