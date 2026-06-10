「必ず捕まります」「今なら引き返せる」警察庁の“闇バイト警告”が話題「人生を棒に振らないために知っておくべきこと」
東京・墨田区が運営する公式X・墨田区危機管理（@sumidaku_kouhou）が9日、「警察署からのお知らせです」と、子どもたちに伝えてほしい5つのことを投稿。このメッセージがSNSで「闇バイトへの警告」などと話題となっている。
【写真】「子供たちに直接伝えてください」警察庁の“闇バイト警告”5つ
投稿では「周りの子供たちに次の５つのことを直接伝えてください」と、以下の5項目が記されていた。
【子どもたちに伝えてほしい5つのこと】
１：必ず捕まります
２：先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません
３：銀行口座やスマホを売ってはいけません
４：外国に渡航すれば、二度と戻れなくなるかもしれません
５：今ならまだ引き返せます
この内容は、警察庁・文部科学省・子ども家庭庁が5日に公表した「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」に基づいたものだ。
背景には、未成年者が「トクリュウ」と呼ばれる匿名・流動型犯罪グループに関与し、凶悪事件を実行するケースが相次いでいる状況を踏まえ「中学生や高校生段階の子供たちに、わかりやすく『闇バイト』の危険性を伝えるため、警察庁を中心に、文部科学省とこども家庭庁が連携して、広報啓発のためのメッセージを作成いたしました」と説明している。
これに対し、SNSでは「これ、墨田区に限ったことじゃないから!!! 全国の子どもたちも同じだよ!!!」「三つ目大事！ 大田区でも広げて！」「これが響く子、届く子はしない」「勧めてくる友達は友達じゃない １番大事なのはNOと言える勇気」「こんな事を教えなくてはならない日本 悲しいね」などの反響が集まっていた。
【写真】「子供たちに直接伝えてください」警察庁の“闇バイト警告”5つ
投稿では「周りの子供たちに次の５つのことを直接伝えてください」と、以下の5項目が記されていた。
【子どもたちに伝えてほしい5つのこと】
１：必ず捕まります
２：先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません
３：銀行口座やスマホを売ってはいけません
４：外国に渡航すれば、二度と戻れなくなるかもしれません
５：今ならまだ引き返せます
背景には、未成年者が「トクリュウ」と呼ばれる匿名・流動型犯罪グループに関与し、凶悪事件を実行するケースが相次いでいる状況を踏まえ「中学生や高校生段階の子供たちに、わかりやすく『闇バイト』の危険性を伝えるため、警察庁を中心に、文部科学省とこども家庭庁が連携して、広報啓発のためのメッセージを作成いたしました」と説明している。
これに対し、SNSでは「これ、墨田区に限ったことじゃないから!!! 全国の子どもたちも同じだよ!!!」「三つ目大事！ 大田区でも広げて！」「これが響く子、届く子はしない」「勧めてくる友達は友達じゃない １番大事なのはNOと言える勇気」「こんな事を教えなくてはならない日本 悲しいね」などの反響が集まっていた。