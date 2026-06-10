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茂木健一郎「人生の中の突然の嵐を実行して」ひらめきと例外がもたらす素敵なコントラスト

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生の中で吹く突然の嵐のように」を公開した。動画では、日々のルーティンに「例外」を設けることの重要性について、自身の見解を語っている。



毎日決まった習慣をこなすことは大切である一方で、時には瞬発的な思いつきやひらめきで行動してみることも重要だと茂木氏は切り出す。しかし、「ルーティンを変えることを毎日やってたら、それはルーティンになっちゃう」と指摘し、基本の習慣を保ちつつも、時々違うことをする「コントラスト」こそが大切だと説く。



具体例として、毎朝の運動をたまには「サボろうかなっていうことがあったら、別にその日サボることでいい」と語り、逆に普段何もしない人が突然負荷の高い活動を始めることも推奨。また、孤独を好む人が思い切って社交の場に出たり、いわゆる「パリピ」が人に会うのをやめてみたりと、両極端の行動を取り入れる自由さについて言及した。



このような日々の「コントラスト」が人生の多様性を広げると茂木氏は語る。ある朝起きて「そうだ、海行こうと思って海行っちゃってもいい」と述べ、「人生の中の突然の嵐みたいなことを、時々実行していただく」ことで、良い意味でのリズムが生まれ、人生がより素敵なものになると締めくくった。