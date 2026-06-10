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YouTubeチャンネル「チャンネル長方形」が、「【高松鉄道模型2026】オルネと瓦町FLAGで同時開催！四国最大級の鉄道模型イベント」と題した動画を公開した。動画では、四国の交通系YouTuber長方形氏と、視聴者のY機関区氏が、香川県高松市で開催されている四国最大級の鉄道模型イベントの様子をレポートしている。



2026年6月6日・7日の2日間にわたり「高松オルネ」と「瓦町FLAG」の2会場で同時開催された本イベント。瓦町FLAGで行われた「ことでん鉄道模型EXPO 2026」では、KATO、トミックス、マイクロエースなど各メーカーがブースを出展した。KATOブースでは、歴代のC50蒸気機関車や、四国でも走行した「THE ROYAL EXPRESS」や「JR四国8600系」の製品化決定が発表されていた。また、マイクロエースのブースでは「スーパーサルーンゆめじ」や歴代の「海洋堂ホビートレイン」など、四国にゆかりのある車両が多数展示され、長方形氏も「ここは激アツ」と興奮気味に語った。



トミックスのブースでは、新規製作の「サロンエクスプレス東京」や、なつかしの初代「成田エクスプレス」の展示に両氏も大盛り上がり。瀬戸大橋の巨大ジオラマもあり目が離せない。

途中、長方形氏のファンであるという５歳児に、握手を求められる微笑ましい場面もあった。



後半は高松オルネで開催の「Nゲージ鉄道模型まつりIN高松」の会場へ移動し、学生たちによる精巧な鉄道模型ジオラマの展示やプレゼンを紹介。伊予鉄道の梅津寺駅や「藍よしのがわトロッコ」の車内まで再現した作品など、四国ならではの風景が緻密に作り込まれていた。会場ではJR四国8000系の座席の座面や鉄道グッズも販売されており、ファンにはたまらない空間となっていた。また、瓦町では展示されていなかった「THE ROYAL EXPRESS」の試作品も展示されていた。



メーカー各社の最新モデルから学生の力作まで、鉄道模型の魅力が詰まった両イベント。四国の鉄道の歴史と進化を模型を通じて感じられる、充実のレポートとなっている。